В Дании столкнулись два пассажирских поезда: пострадали 17 человек. Фото

В Дании произошла масштабная железнодорожная авария – в столичном регионе столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 17 человек, часть из них находится в критическом состоянии.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы и выяснение обстоятельств аварии. Об этом сообщает издание dr.

Авария произошла на железнодорожной линии Грибсков в районе населенного пункта Кагеруп вблизи Хиллерода. По предварительным данным, два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб, что повлекло значительные повреждения подвижного состава.

Как сообщил дежурный офицер полиции Северной Зеландии, на месте происшествия сразу развернули масштабную спасательную операцию. К ликвидации последствий аварии привлекли значительное количество правоохранителей и экстренных служб.

По информации администрации столичного региона, медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим. Четыре человека находятся в критическом состоянии. Часть травмированных доставили в больницы вертолетами, в частности в Ригсхоспиталет.

Очевидцы происшествия сообщают о серьезных разрушениях. По словам корреспондента, которая работает на месте, после столкновения на путях остались обломки, а в вагонах повреждены сиденья и внутренние конструкции.

Представитель службы экстренной помощи столицы отметил, что, несмотря на серьезность аварии, под завалами людей не осталось – всех пассажиров удалось эвакуировать.

Из-за инцидента в районе перекрыто движение на улице Хельсингевей в обоих направлениях. По данным полиции, ограничения могут продлиться длительное время. На время ликвидации последствий аварии организовано альтернативное сообщение – между населенными пунктами Хиллерод, Тисвилделехе и Кагеруп курсируют специальные автобусы.

Сейчас правоохранители устанавливают причины столкновения и все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

