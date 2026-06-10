В Германии задержали поляка, который навеселе ловил рыбу в дворцовом пруду Дрездена: все подробности

В немецком Дрездене полиция задержала 35-летнего гражданина Польши, который решил половить рыбу в пруду возле одной из самых известных исторических памятников – барочного дворца Цвингер, окруженного прудом, который когда-то выполнял функцию оборонительного рва. Мужчина на момент своей "исторической" рыбалки находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Об этом сообщило польское издание PolsatNews. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня.

Пьяный поляк ловил рыбу в пруду барочного дворца Дрездена

Около 16:00 один из прохожих заметил мужчину с удочкой возле дворцового пруда и сообщил об этом правоохранителям.

Полицейские, прибывшие к пруду, опросили свидетелей, которые рассказали, что незадолго до этого поляк поймал рыбу, но потом отпустил ее обратно в воду.

В пруду возле дворца Цвингер плавают, среди прочего, карпы, которых разводят в этом водоеме летом.

Во время проверки правоохранители провели тест на содержание алкоголя. Результат показал около 2,7 промилле в организме поляка. Именно из-за его состояния полиция приняла решение о временном задержании.

Сейчас немецкие правоохранители не сообщали о дальнейшем ходе дела и возможных санкциях в отношении задержанного.

Украинца в Польше депортировали за похожий инцидент

Недавно в заголовки польских газет попал еще один случай, "связанный с рыбалкой", который вызвал масштабное возмущение поляков.

57-летнего гражданина Украины задержали после того, как он выловил большого сома в варшавском озере Балатон и положил его в багажник. Украинцу предъявили обвинения в вылове рыбы в запрещенный сезон, а также транспортировке добычи без воды, что приравнивается к жестокому обращению.

Украинца депортировали из страны и запретили повторный въезд в Польшу и другие государства Шенгенской зоны сроком на пять лет.

В Пограничной службе Польши объяснили, что пребывание его на территории страны представляет угрозу общественному порядку.

При этом о том, что пьяный поляк, который ловил рыбу в сезон нереста да еще и в историческом месте, представляет угрозу общественному порядку, пока ничего не сказано.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше задержали украинца, который выловил из озера 20-летнего сома во время нереста. Инцидент вызвал значительный общественный резонанс среди местных жителей и рыболовного сообщества. Для многих жителей озеро Балатон является популярной зоной отдыха, а большой сом считался своеобразной "местной легендой".

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