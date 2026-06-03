В Польше задержали украинца, который выловил из озера 20-летнего сома во время нереста: все подробности. Фото и видео

В Польше полиция задержала 57-летнего гражданина Украины, которого подозревают в незаконном вылове крупного сома в одном из озер Варшавы. Инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях после появления видео с места происшествия.

Видео дня

Правоохранители начали проверку обстоятельств и возможных нарушений природоохранного законодательства. Об этом сообщают Polsat News и News Nadzis.

Инцидент произошел 30 мая в районе Гоцлав в Варшаве, на озере Балатон. По данным очевидцев и видео, обнародованных в соцсетях, двое мужчин передвигались по водоему на катамаране, один из них ловил рыбу удочкой.

В результате был выловлен крупный сом длиной около 183 сантиметров. По словам местных жителей, эта рыба обитала в озере примерно 20 лет и была хорошо известна рыбакам, которые ранее неоднократно отпускали ее обратно в воду.

После вылова рыбу, по словам очевидцев, вытащили из воды и поместили в автомобиль, что вызвало возмущение части свидетелей инцидента. Видеозаписи с места происшествия быстро распространились в интернете и вызвали общественный резонанс.

Полиция Варшавы подтвердила задержание мужчины, который может быть причастен к этому случаю. Речь идет о 57-летнем гражданине Украины. По словам представителей правоохранительных органов, проверка была начата после появления материалов в средствах массовой информации.

Сейчас уголовный отдел полиции выясняет все обстоятельства происшествия. В то же время в полиции отмечают, что пока преждевременно говорить об окончательной квалификации возможного правонарушения и последствиях для задержанного.

По предварительной информации, инцидент мог произойти в период, когда действует запрет на вылов сома, а также с использованием плавсредства, что может противоречить местным правилам рыболовства. Отдельно рассматривается вопрос условий транспортировки рыбы вне воды.

Период охраны сома в Варшаве длится с 1 января по 31 мая, поэтому возможный вылов в конце этого периода мог произойти с нарушением правил.

Правоохранители также проверяют информацию об использовании катамарана во время рыбалки и наличии необходимых разрешений. В Польше для определенных плавсредств действуют требования по регистрации и использования на городских водоемах.

Инцидент в Гоцлаве вызвал значительный общественный резонанс среди местных жителей и рыболовного сообщества. Для многих жителей озеро Балатон является популярной зоной отдыха, а большой сом считался своеобразной "местной легендой".

Отдельное внимание в обсуждениях привлекло обращение с рыбой после вылова. По словам критиков, транспортировка живой рыбы без доступа к воде могла привести к ее гибели, что также может рассматриваться как нарушение норм гуманного обращения с животными.

Расследование продолжается, а окончательные выводы относительно возможного правонарушения должны быть сделаны после проверки всех обстоятельств дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Варшаве во время прямой трансляции пресс-конференции полиции украинец неожиданно подошел к камерам, чтобы выступить с просьбой. Он призвал поляков не направлять агрессивные и оскорбительные лозунги в адрес украинцев и не говорить им: "Spierdalaj na Ukrainę".

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