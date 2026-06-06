Из Польши депортировали украинца, который выловил известного варшавского сома. Фото

Из Польши был депортирован украинец, который выловил большого сома в озере Балатон в Варшаве. 57-летнего гражданина Украины обвинили, среди прочего, в жестоком обращении с рыбой.

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В конце концов было принято решение о его принудительном возвращении на родину. Мужчине запретили въезд на территорию Республики Польша сроком на пять лет. То же самое касается и других стран Шенгенской зоны. Об этом сообщили в Надвислянском отделе пограничной службы Польши.

"В тот же день сотрудники Пограничной службы доставили мужчину к автомобильному пограничному переходу в Дорогуске, где иностранца передали украинской пограничной службе", – сказано в сообщении.

Как пишет TVN24, гражданину Украины предъявлено обвинение в совершении двух преступлений. Первое из них предусмотрено Законом о рыболовстве во внутренних водоемах, второе – Законом о защите животных. В варшавской полиции сообщили, что мужчину подозревают в перевозке рыбы, выловленной в период запрета, а также в жестоком обращении с ней из-за транспортировки без доступа к воде.

"Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", – сказано в сообщении.

После завершения процедур в отношении подозреваемого полицейские передали его Пограничной службе. Они подали ходатайство о вынесении в отношении него "решения о возвращении". Как отметили правоохранители, дальнейшее пребывание 57-летнего мужчины на территории Польши "представляет угрозу для общественного порядка".

История с сомом

Инцидент произошел 30 мая в районе Гоцлав в Варшаве на озере Балатон. По данным очевидцев и видео, обнародованных в соцсетях, двое мужчин передвигались по водоему на катамаране, один из них ловил рыбу удочкой.

В результате был выловлен крупный сом длиной около 183 сантиметров. По словам местных жителей, эта рыба обитала в озере примерно 20 лет и была хорошо известна рыбакам, которые ранее неоднократно отпускали ее обратно в воду.

Полиция Варшавы подтвердила задержание мужчины, который может быть причастен к этому случаю. Речь идет о 57-летнем гражданине Украины. По словам представителей правоохранительных органов, проверка была начата после появления материалов в средствах массовой информации.

Как сообщал OBOZ.UA, из Польши принудительно выдворили 25-летнего гражданина Украины после нарушений закона во время пребывания в стране. Решение приняли в рамках усиленной политики реагирования на правонарушения среди иностранцев. Кроме депортации мужчине также запретили въезд в Шенгенскую зону на длительный срок.

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