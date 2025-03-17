В Германии разработали специальные антидроновые патроны: из чего они сделаны. Фото

Немецкий производитель Rheinisch-Westfälische Sprengstoffwerke на оборонной выставке Enforce Tac 2025 представил боеприпасы с пластиковой пулей. Компания уверяет, что они эффективны для борьбы с вражескими БПЛА.

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Речь идет о специализированных пулеметных патронах Urban Drone Defense калибра 7,62 x 51 мм. Издание Hartpunkt отметило, что преимущество такого противодействия дронам – экономическая выгода.

Кроме того, новые патроны от компании RWS особенно подходят для использования в густонаселенных районах благодаря низкому сопутствующему ущербу.

Руководитель проекта Кристоф Денк рассказал, что патроны создали прежде всего для использования с быстрострельными пулеметами с поворотным блоком стволов, как Dillion MG6. Однако их можно использовать и с обычными самозарядными винтовками.

Боеприпасы предлагаются в двух конфигурациях:

– UDD Light – с легкой полимерной пулей голубого цвета и весом в 1 грамм, разработанным для коротких расстояний до 100 метров (к примеру, для работы в городских условиях);

– UDD Heavy – с тяжелой полимерной пулей серовато-коричневого цвета и весом примерно 3 грамма (предназначен для сбития дронов на средних расстояниях до 300 метров, использование в пригородной или сельской местности).

Потенциально опасную зону для первого варианта оценивают в 400 метров, для второго – в 1000 метров.

Как ранее писал OBOZ.UA, на фоне тяжело прогнозируемой политики Вашингтона президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза покупать французское и европейское оружие вместо американского. Это сделает обороноспособность Европы более независимой.

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