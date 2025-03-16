Макрон призвал страны ЕС покупать европейское вооружение вместо американского

На фоне тяжело прогнозируемой политики Вашингтона президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза покупать французское и европейское оружие вместо американского. Это сделает обороноспособность Европы более независимой.

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"Мое намерение – пойти и убедить европейские государства, которые привыкли покупать американское", – сказал Макрон в интервью нескольким французским СМИ в субботу, 15 марта. В Politico отметили, что президент Франции годами призывал тратить средства, выделенные государствами на оборону, на местную продукцию ЕС.

Но, несмотря на это, европейские члены НАТО стали еще более зависимыми от оружия из Соединенных Штатов, чем когда-либо прежде.

"Тем, кто покупает Patriot, следует предложить франко-итальянский SAMP-T нового поколения. Тем, кто покупает F-35, следует предложить Rafale. Это способ увеличить темпы производства", – указал Макрон.

Он добавил, что 14 марта попросил французские компании ВПК уменьшить бюрократическую волокиту и сократить расходы, чтобы стать более привлекательным вариантом для покупателей.

"В более широком смысле рост европейской обороны является нашей гарантией безопасности, но он требует инвестиций и координации между нашими армиями", – процитировало Макрона издание Nice-Matin.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, Париж рассматривает запрос Киева на поставку дистанционно управляемых ракет и дронов.

– В CNN заявили, что президент США Дональд Трамп "пробил дыры" в ядерном зонтике НАТО. Безмятежные годы непоколебимой приверженности Америки защите Европы от РФ миновали, и европейский ядерный арсенал не идет ни в какое сравнение с арсеналом Москвы.

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