В Будапеште тысячи венгров вышли на протест из-за запрета ежегодных ЛБГТ-маршей. Фото и видео

В столице Венгрии Будапеште в первый день апреля вновь прошли массовые протесты против закона, запрещающего проведение ежегодных ЛГБТ-прайдов. Хотя в эти минуты, в ночь на 2 апреля, в городе уже спокойно, акция против венгерского премьера Виктора Орбана и решения его партии еще продолжается.

Видео дня

Как отмечают организаторы демонстраций (это венгерские оппозиционные политики), на протесты в Будапеште вышли сотни тысяч человек. Акция началась еще в полдень во всем городе, а сейчас протестующие сгруппировались на мосту Маргит через Дунай.

Оппозиция называет закон о запрете ЛГБТ-прайдов "наступлением на демократию" и ссылается на призывы европейских политиков к действующим властям Венгрии.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал акции протеста "провокациями" и заявил, что сам факт проведения таких протестов означает "отсутствие угроз для демократии".

Как сообщал OBOZ.UA, еще 18 марта Венгерская Национальная ассамблея в "ускоренном порядке" внесла и проголосовала за запрет проведения прайдов в стране. Мотивировкой для закона в партии Орбана "Фидес" назвали якобы разрушительное влияние таких акций на детей.

Кроме прямого запрета, закон предусматривает, что полиция может использовать камеры распознавания лиц для идентификации людей, посещающих мероприятия, и налагать штрафы на участников. Это, по мнению экспертов, станет инструментом преследования политических оппонентов Орбана.

В тот же день в ответ на решение парламентариев только в Будапеште несколько десятков тысяч человек вышли на протесты, которые начались у парламента Венгрии, а закончились блокадой моста Маргит.

Протесты 1 апреля – уже третьи по счету митинги против указанного решения парламентариев на предложение партии Орбана. Организаторы парада ЛГБТ заявляют, что поскольку прайд не представляет никакой угрозы для детей, они все равно планируют провести мероприятие, даже несмотря на запрет.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обратился к спикеру венгерского парламента Ласло Кевера и призвал его изменить этот закон. ОʼФлаэрти отметил, что запрет ЛГБТ-прайда вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку он противоречит международным стандартам прав человека.

Комиссар особо напомнил: Европейский суд по правам человека неоднократно определял, что ограничение прав ЛГБТИК-людей в демократическом обществе нарушает статью 11 Конвенции о правах человека.

Напомним, что лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил Виктора Орбана во владении незадекларированной исторической усадьбой "Хатванпуста", на территории которой построено небольшое домашнее сафари с зебрами. Премьер Венгрии, отвергающий обвинения в коррупции, в ответ попросил Будапештский зоопарк разрешить ему "усыновить" зебру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!