'Тиса выходит из берегов': в Будапеште прошел митинг против Орбана. Фото, видео

Президент Венгрии Тамаш Шуек должен в ближайшее время выступить с обращением к народу. Дело в том, что в Будапеште "Тиса вышла из берегов". Указанная "Тиса" – оппозиционная партия Венгрии, организовавшая в столице страны митинг протеста против правительства страны и его руководителя Виктора Орбана. И уже вечером 15 марта на акцию оппозиционной партии вышло до миллиона (!) человек.

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Именно поэтому в партии отметили, что "Тиса вышла из берегов". Но "вода важнее короля, так что пусть течет", подчеркнули венгерские оппозиционеры.

Начался митинг партии Тиса несколькотысячной демонстрацией. В ходе акции оппозиционные политики призвали к прекращению полномочий Виктора Орбана.

Глава партии "Тиса" Петер Мадяр анонсировал общественное движение-опрос венгров по поводу 12 требований Орбана к Брюсселю.

Напомним, премьер Венгрии сегодня выдвинул ряд требований к Евросоюзу, в том числе заявил, что ЕС не должен принимать в союз Украину. Апеллировал Орбан, конечно, к мнению венгров.

Теперь "Тиса" хочет проверить – действительно ли у венгров есть требования к ЕС и, в частности, они против вступления Украины в блок. Опрос называется "Голос нации" и продлится до 11 апреля.

Но дату акции протеста "Тиса" избрала по другой причине. 15 марта в Венгрии – День революции.

"В Венгрии наступает весна, вместе мы положим конец зиме Орбана", – отметил Петер Мадяр. В ответ люди призывали к отставке Орбана.

В Венгрии уже год продолжаются протесты против премьера Орбана, которого еще весной прошлого года обвинили в коррупции. Против Орбана в Венгрии митинговали и раньше, но с марта прошлого года акции протеста участились.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за роста таких протестных настроений партия Орбана сообщила о якобы кампании по дискредитации правительства Венгрии. Причем, организовали эту кампанию, конечно, в Украине.

Возможно, в этой кампании принимает участие и Франция. Так или иначе, но именно французский вещатель первым в ЕС обнародовал сюжет о том, что Виктор Орбан живет в незадекларированном замке времен Австро-Венгрии. Имение записано на его отца и стоит не менее 45 млн евро.

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