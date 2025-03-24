После спора с Мадяром Орбан подал заявление на 'усыновление' зебры из Будапештского зоопарка: все подробности истории

Лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр обвинил Виктора Орбана во владении незадекларированной исторической усадьбой "Хатванпуста", на территории которой построено небольшое домашнее сафари с зебрами. Премьер-министр Венгрии отверг обвинения в коррупции и попытался перевести их в шутку, попросив Будапештский зоопарк "усыновить" зебру.

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Главный соперник Орбана напомнил о богатствах премьера (все они записаны на его родственников) на фоне скандала вокруг нового законопроекта партии "Фидес" о декларациях для венгерских депутатов Европарламента. Мадяр в июне прошлого года получил такой мандат. Он считает, что законопроект политсилы Орбана направлен на борьбу с "неугодными", а не на пресечение незаконного обогащения, передает Daily News Hungary.

Поэтому Мадяр перечислил собственные активы и доходы и пригласил Орбана "сыграть в игру" – поделиться с общественностью декларациями своей семьи.

Орбан назвал обвинения "смехотворными" (а его команда – "плохой шуткой"). На своей странице в Facebook пророссийский политик опубликовал фото официального письма в зоопарк с просьбой.

"Уважаемый зоопарк! Я хотел бы "усыновить" зебру. Я понимаю, что это возможно. Помогите мне", — написал глава венгерского правительства.

Отметим, что Будапештский зоопарк предлагает клиентам "усыновление" животных, чтобы "опекуны" помогали содержать их. Людям взамен предлагают именной сертификат, биографическую карту выбранного животного, его фотографию и пластиковую карточку "опекуна", позволяющую дважды в год бесплатно посетить зоопарк и встретиться с его работниками.

"Усыновленное" животное забрать домой нельзя, оно остается в зоопарке.

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 15 марта на акцию оппозиционной партии "Тиса" в Будапеште вышло до миллиона человек. Митингующие требовали увольнения Виктора Орбана с должности премьера.

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