Парламент Венгрии запретил проведение ЛГБТ-прайдов: в Будапеште начались массовые протесты. Фото и видео

Венгерская Национальная ассамблея – то есть парламент страны – за два дня, в "ускоренном порядке" внесла и проголосовала за закон, запрещающий проведение прайдов в стране. В ответ только в Будапеште несколько тысяч человек вышли на протесты, которые начались у парламента Венгрии, а закончились блокадой моста Маргит через Дунай.

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Как отмечают венгерские издания, закон о запрете проведения в стране каких-либо общественных собраний ЛГБТ-сообщества был принят почти единогласно – сразу 136 голосами за при 27 против. Однако законодатели, которые были против, зажгли в парламенте дымовые шашки цветов радуги.

Такие же шашки использовали и протестующие на улице. Как известно, радуга является символом ЛГБТ-сообщества. Поэтому "оппозиционные законодатели возглавили самую яркую акцию протеста" в Будапеште, сообщают масс-медиа страны.

"Маленькие большевики нашего времени, финансируемые из-за границы, пытались воспрепятствовать голосованию с помощью пиротехнических средств и токсического дыма в закрытом помещении. Наш депутат, едва выживший после Covid, получил срочную медицинскую помощь. Что дальше, уроды, сожжете все здание?" – спросил лидер фракции правящей партии "Фидес" Мате Кочиш.

Какой закон приняли

Именно Мате Кочиш и еще пять депутатов от правящей партии представили соответствующий проект закона в прошлый понедельник утром. Проект "протолкнули" через парламент по "исключительной процедуре" за один день, и уже во вторник за него голосовали.

Как отмечено в документе, "право на защиту и попечительство, необходимые для надлежащего физического, умственного и нравственного развития детей, имеет приоритет над такими старыми конституционными правами, как свобода собраний и выражение мнений".

Согласно проголосованному закону, любое собрание, "пропагандирующее и демонстрирующее отклонения от самоидентификации, соответствующей полу по рождению, изменению пола и гомосексуализму", подлежит запрету.

Виновными в нарушении закона будут считать не только организаторов указанных собраний, но и участников. Их могут наказать штрафом от 6,5 тысячи до 200 тысяч форинтов (6,7 тыс. - 200 тыс. грн).

Более того, правоохранителям предоставили право использовать программные спецсредства для идентификации людей на видео, чтобы устанавливать нарушителей закона. Соответствующую поправку об использовании таких программ ранее блокировала именно "Фидес" – пока это не потребовалось правящей партии.

Как протестовали в Будапеште

На акцию протеста людей вывели оппозиционные политики вместе с представителями правозащитных групп.

"Нападение премьера Орбана на меньшинства является тактикой, чтобы отвлечь избирателей от более важных проблем, с которыми сталкивается страна. А разрешение использовать программное обеспечение для распознавания лиц на запрещенных демонстрациях будет использоваться и против других протестов, которые правительство решит считать незаконными", – отметил координатор венгерской правозащитной группы ЛГБТК+ Háttér Society Тамаш Домбош.

"Если мы не сможем свободно собираться, что будет дальше? Отсюда всего один шаг к свободе слова и дальнейшему лишению прав. Причем, это настолько сильный шаг в сторону путинской России, что мы просто не можем этого позволить", – сказал лидер фракции Momentum Давид Бедо во время протестов.

После демонстрации перед парламентом протестующие перешли к площади Кошута и мосту через Дунай. Полиция неоднократно призывала участников не препятствовать движению на мосту и покинуть место происшествия, но результата это не дало.

"Мы не идем домой. Вы предатели", – отвечала толпа правоохранителям.

Именно полиция, а не протестующие, блокировала мост через Дунай. Причем правоохранители не только не разрешали пешеходам переходить по мосту, но и закрыли въезд городскому пассажирскому и частному транспорту.

Как сообщал OBOZ.UA, всего несколько дней назад, 15 марта в Будапеште оппозиционная партия провела митинг протеста против правительства страны и его главы Виктора Орбана. Причем на эту акцию вышло до миллиона человек.

В Сербии также более 100 тысяч человек провели 15 марта в Белграде крупнейшую за последнее время акцию протеста против коррупции. Организованные студентами митинги не прекращаются в стране с ноября 2024 года.

Почему два главных союзника российского диктатора в Европе – венгерский премьер Орбан и сербский президент Вучич столкнулись с одинаковыми проблемами, читайте здесь.

Из-за роста таких протестных настроений партия Орбана уже сообщала о якобы кампании по дискредитации правительства Венгрии. Причем, организовали эту кампанию, конечно, в Украине.

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