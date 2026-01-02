Страна-агрессор Россия "помогает" белорусским оружейникам создать ядерные боеголовки. В частности, получить ядерную боевую часть может белорусский оперативно-тактический ракетный комплекс "Полонез " – по крайней мере, сейчас над этим "работают российские специалисты".

Так утверждает руководитель комиссии по нацбезопасности белорусского парламента Геннадий Лепешко. Более того, он также уверяет, что во время совместных с россиянами военных учений "Запад" белорусы тоже отработали алгоритм применения ядерного вооружения.

"Кроме того я слышал, что ведут совместные разработки России и Беларуси для того, чтобы была возможность применения ядерного вооружения в том числе с "Полонезов", – сказал Лепешко.

Речь идет об авиационных и ракетных системах, которые могут быть потенциальными носителями ядерного вооружения.

ОТРК "Полонез"

Ракетный комплекс "Полонез" считается белорусским оружием. На самом деле это размещенный на белорусском колесном шасси МЗКТ-7930 китайский многофункциональный ракетный комплекс GATSS.

Этим ОТРК белорусы впервые щеголяли в 2015 году в Минске, на военном параде, а в 2016 году комплекс приняли на вооружение республики.

Тактико-технические характеристики:

Калибр 301-мм

Дальность стрельбы: ракета А200 – 200 км; А300 – 290 км

Система наведения инерциальная + GPS

Точность стрельбы КВО 15-30 м

Что предшествовало

Самозваный "президент" республики Александр Лукашенко еще 18 декабря хвастался, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" прибыла в Беларусь. Расчет ракеты уже стал на боевое дежурство.

Он не раскрыл точного количества российских ракетных комплексов "Орешник", которые получила республика. Лукашенко лишь пошутил, явно завысив это количество.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев уже имеет данные о расположении комплекса "Орешник" на территории Беларуси. Информацию о размещении комплекса также передали всем украинским партнерам.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на распространение информации о якобы сверхбыстром подлете баллистической ракеты "Орешник" с территории Беларуси в Киев, на практике это невозможно. Более того, значительная часть Украины находится вне зоны ее поражения.

