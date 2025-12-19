'Мы передаём информацию партнёрам': Зеленский заявил, что Украине известно, где в Беларуси будет размещён 'Орешник'

Киев имеет данные о расположении комплекса "Орешник" на территории Беларуси. Информацию о размещении комплекса уже передали украинским партнёрам.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сведения передали партнёрам страны, чтобы они могли оценить потенциальную угрозу и определить дальнейшие шаги реагирования.

"Мы информацию передаём нашим партнёрам. Думаю, партнёры сами могут оценить эту угрозу и понять, как реагировать", – отметил Зеленский.

Что предшествовало

Днём ранее, 18 декабря, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" прибыла в страну. Расчёт ракеты уже заступил на боевое дежурство.

Он также заявил, что "любое агрессивное движение" в сторону белорусских границ Минск расценит как "угрозу союзному государству".

Что известно об "Орешнике"

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!