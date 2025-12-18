"Заступает на боевое дежурство": Лукашенко похвастался, что "Орешник" уже на территории Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в четверг, 18 декабря, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" прибыла в страну. Расчет ракеты уже встал на боевое дежурство.

Видео дня

Об этом сообщает белорусское издание "Белта". Заявление диктатора прозвучало в его традиционном послании белорусскому народу и парламенту.

"Первые позиции оборудованы для ракетного комплекса "Орешник". Он у нас со вчерашнего дня и вступает на боевое дежурство", – утверждает Лукашенко.

Он также заявил, что"любое агрессивное движение" в сторону белорусских границ Минск расценит как "угрозу союзному государству". Также Александр Лукашенко добавил, что в стране создана белорусская школа ракетостроения.

Чем опасна ракета "Орешник"

Заметим, что из-за расположения в Беларуси, ориентировочное подлетное время до ключевых городов из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.

Быстрее всего ракета достигнет Вильнюса – примерно за 1 минуту 4 секунды. В Ровно она может долететь ориентировочно за 1 мин 40 сек, в Луцк – за 1 мин 44 сек, а в Киев – за 1 мин 51 сек, во Львов – 2 мин 24 сек.

Подчеркнем, что эти данные являются ориентировочными, поскольку расчет базируется на прямолинейном расстоянии и постоянной скорости. Реальное время полета будет зависеть от ряда факторов.

Напомним, ранее Александр Лукашенко утверждал, что еще в этом году ракета встанет на боевое дежурство, и пригрозил Европе "бахнуть" по странам ЕС, если "будет плохо".

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что окончание войны в Украине в первую очередь зависит от позиции президента США Дональда Трампа. И здесь главным является то, чтобы глава Белого дома "не отступил", а Европе стоит меньше вмешиваться и "не шуметь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!