Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко не раскрыл точное количество российских ракетных комплексов "Орешник", которые получила его страна. Он пошутил, явно завысив это число.

Пропагандисты задали диктатору соответствующий вопрос 22 декабря, после неформальной встречи глав государств-участников СНГ. Напомним, что этот саммит состоялся в Санкт-Петербурге (РФ).

"Дали вам десяток, как вы просили у "президента" [России Владимира Путина]?" – спросил сотрудник СМИ, имея ввиду комплексы "Орешник".

"Десяток – это будет максимум", – ответил Лукашенко с улыбкой.

Лукашенко ранее признавался, что десяти "Орешников" у него нет

Вопрос пропагандиста про десяток "Орешников" был отсылкой к прежнему заявлению главаря РБ годичной давности. Тогда на вопрос, сколько единиц техники получил Беларусь, Лукашенко сказал: "Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше".

Когда политик говорил об этом, мимо проходил кремлевский диктатор Путин и, услышав слова беларусского коллеги, вставил своих пять копеек. "Нет, ну десять это..." – прокомментировал российский так называемый президент, подняв вверх обе руки.

Через месяц после того разговора, в январе 2025 года, Лукашенко прояснил ситуацию:

"Когда я сказал "10 комплексов" – я пошутил. Это бешеные деньги. И промышленность России не только же "Орешники" производит. Я это понимаю. Достаточно одного комплекса "Орешника", чтобы обезопасить Беларусь. Но они нужны и в России".

