В аэропорту близ Лондона разбился самолет: все подробности и видео

В воскресенье, 13 июля, в аэропорту под Лондоном разбился бизнес-джет. Детали авиакатастрофы и количество погибших или пострадавших уточняются. Кому принадлежит самолет также пока неизвестно. Предварительно, он направлялся в Нидерланды.

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Об этом сообщают местные СМИ и публикуют видео с места трагедии. Отмечается, что сейчас там работают все службы экстренной помощи.

"Около 18:00 по киевскому времени в британском аэропорту "Лондон Саутенд" потерпел крушение небольшой бизнес-самолет. Пока неизвестно, сколько людей было на борту", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это региональный аэропорт на востоке Англии, примерно в 68 км от Лондона.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе аэропорта в городе Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) 12 июня потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников.

Отметим, что единственным выжившим в катастрофе стал 40-летний Вишваш Кумар Рамеш. Его лично посетил в больнице премьер-министр Индии. Пострадавший рассказал, что после взлета самолет будто "завис в воздухе", начали мигать зеленые и белые огни, а затем произошел резкий удар и взрыв.

Через месяц после трагедии стало известно, что самолет Boeing 787 авиакомпании Air India разбиться в июне в Индии, вероятно, из-за отключения подачи топлива к двигателям. Почему произошло это отключение, пока неизвестно; эксперты предполагают как неисправность техники в кабине пилотов, так и "человеческий фактор".

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