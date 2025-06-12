В Индии упал пассажирский самолет с сотнями людей на борту: на месте виден дым. Фото и видео

В аэропорту в городе Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) 12 июня потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 пассажира.

Видео дня

Пока что официальной информации о потерпевших и причинах инцидента нет. Агентство Press Trust of India опубликовало видео, на котором видно сильное задымление в районе аэропорта.

Аэропорт в городе Ахмедабад (официальное название Международный аэропорт им. Сардара Валлабхай Пателя) является самым загруженным и крупнейшим в штате Гуджарат, а также седьмым по загруженности аэропортом в Индии.

Дополняется...