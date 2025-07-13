Катастрофа самолета в Индии: следователи выяснили причину

Самолет Boeing 787 авиакомпании Air India разбиться в июне в Индии, предположительно из-за отключения подачи топлива к двигателям. Почему произошло это отключение, пока неизвестно; эксперты предполагают как неисправность техники в кабине пилотов, так и "человеческий фактор".

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Об этом говорится в предварительном отчете о катастрофе, который получили журналисты CNN. Официально индийское правительство этот отчет пока не обнародовало.

Согласно отчету, взлет происходил в штатном порядке только 30 секунд от его начала. Уже через 3-4 секунды после отрыва самолета от взлетной полосы оба переключателя подачи топлива в двигатели перешли из положения RUN в положение CUTOFF ("включено" и "выключено" соответственно). На этот момент Boeing уже успел подняться на высоту 190 метров.

Из-за отсутствия топлива самолет начал быстро терять скорость, а затем и высоту.

Через 10 секунд после отключения двигателей один из переключателей вернулся в положение RUN, еще через четыре секунды вернулся и второй. Автоматика перезапустила двигатели, однако остановить падение самолета уже не удалось.

По данным "черного ящика", то есть бортовых самописцев (среди прочего они фиксируют все звуки в кабине пилотов), один из пилотов спросил другого, зачем тот выключил двигатели, на что второй ответил, что этого не делал.

Уже через несколько секунд после того, как двигатели снова запустились, один пилот крикнул трижды: "Мейдей". Диспетчер спросил позывной самолета, но не получил ответа, хотя визуально наблюдал, как самолет падает вдалеке.

По словам аналитика безопасности CNN Дэвида Суси, переключатели топлива специально сделаны так, чтобы предотвратить непреднамеренное переключение. С этой целью их два и они не автоматические, "их невозможно случайно переключить и они никак не двигаются сами по себе".

Тем не менее, в 2018 году Федеральное управление гражданской авиации США сообщало, что предохранители на этих переключателях именно в таких лайнерах со временем могут выходить из строя. Однако очень маловероятно, что это произошло одновременно с обоими переключателями.

Так или иначе, министр гражданской авиации Индии Кинджарапу Раммохан Наиду призвал дождаться публикации финального отчета.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе аэропорта в городе Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) 12 июня потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников.

Отметим, что единственным выжившим в катастрофе стал 40-летний Вишваш Кумар Рамеш. Его лично посетил в больнице премьер-министр Индии. Пострадавший рассказал, что после взлета самолет будто "завис в воздухе", начали мигать зеленые и белые огни, а затем произошел резкий удар и взрыв.

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