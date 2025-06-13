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"Думал, что умираю": мужчина, который выжил при падении самолета в Индии, рассказал о моменте катастрофы. Фото

Ольга Липич
Новости. Мир
2 минуты
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'Думал, что умираю': мужчина, который выжил при падении самолета в Индии, рассказал о моменте катастрофы. Фото

40-летний британец Вишваш Кумар Рамеш оказался единственным, кто выжил в страшной авиакатастрофе международного рейса авиакомпании Air India в Индии 12 июня. Все остальные 242 пассажира и члена экипажа погибли.

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Рамеш, проживающий в Лондоне с женой и ребенком, проходит лечение в больнице в северо-западном городе Ахмадабад. Он рассказал врачам, что сразу после взлета самолет начал снижаться и внезапно раскололся на две части, передает Daily Mail.

У выжившего пассажира множество травм по всему телу, но он находится в сознании и его жизни ничего не угрожает.

Рамеш рассказал журналистам, что чудом остался жив, и как стал свидетелем смерти двух стюардесс.

"Думал, что умираю": мужчина, который выжил при падении самолета в Индии, рассказал о моменте катастрофы. Фото

"Я не знаю, как выжил. Некоторое время я думал, что умру. Но когда я открыл глаза, то увидел, что жив. Я отстегнул ремень безопасности и выбрался оттуда", – сказал британец.

Его место было расположено прямо рядом с аварийной дверью, которая, по его словам, отвалилась, когда самолет ударился о землю.

"Сторона, где я сидел, упала на первый этаж здания. Там было немного места. Когда дверь сломалась, я увидел это место и просто выпрыгнул. Дверь, должно быть, сломалась от удара. На противоположной стороне была стена, но рядом со мной она была открыта. Я побежал. Я не знаю, как", – отметил он.

Когда самолет врезался в землю, место 11A, где сидел Рамеш, рухнуло на первый этаж здания, а не на верхние уровни, где был сильно разрушен основной корпус самолета.

"Думал, что умираю": мужчина, который выжил при падении самолета в Индии, рассказал о моменте катастрофы. Фото

Буквально через несколько минут после взлета, рассказал выживший, "было такое ощущение, будто самолет застрял".

Он вспомнил, как пилоты пытались поднять самолет, но он "набрал полную скорость и врезался в здание". Также он отметил, что услышал громкий шум перед тем, как самолет разбился.

"Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу", – добавил.

В пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с выжившим в авиакатастрофе, а также с теми, кто получил ранения на земле.

"Думал, что умираю": мужчина, который выжил при падении самолета в Индии, рассказал о моменте катастрофы. Фото

"Мы все опустошены авиакатастрофой в Ахмадабаде. Потеря стольких жизней таким внезапным и душераздирающим образом не поддается описанию. Мы понимаем их боль и также знаем, что пустота, оставшаяся после них, будет ощущаться еще долгие годы", — написал Моди в социальных сетях после своего визита.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе аэропорта в городе Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) 12 июня потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников.

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