'Думал, что умираю': мужчина, который выжил при падении самолета в Индии, рассказал о моменте катастрофы. Фото

40-летний британец Вишваш Кумар Рамеш оказался единственным, кто выжил в страшной авиакатастрофе международного рейса авиакомпании Air India в Индии 12 июня. Все остальные 242 пассажира и члена экипажа погибли.

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Рамеш, проживающий в Лондоне с женой и ребенком, проходит лечение в больнице в северо-западном городе Ахмадабад. Он рассказал врачам, что сразу после взлета самолет начал снижаться и внезапно раскололся на две части, передает Daily Mail.

У выжившего пассажира множество травм по всему телу, но он находится в сознании и его жизни ничего не угрожает.

Рамеш рассказал журналистам, что чудом остался жив, и как стал свидетелем смерти двух стюардесс.

"Я не знаю, как выжил. Некоторое время я думал, что умру. Но когда я открыл глаза, то увидел, что жив. Я отстегнул ремень безопасности и выбрался оттуда", – сказал британец.

Его место было расположено прямо рядом с аварийной дверью, которая, по его словам, отвалилась, когда самолет ударился о землю.

"Сторона, где я сидел, упала на первый этаж здания. Там было немного места. Когда дверь сломалась, я увидел это место и просто выпрыгнул. Дверь, должно быть, сломалась от удара. На противоположной стороне была стена, но рядом со мной она была открыта. Я побежал. Я не знаю, как", – отметил он.

Когда самолет врезался в землю, место 11A, где сидел Рамеш, рухнуло на первый этаж здания, а не на верхние уровни, где был сильно разрушен основной корпус самолета.

Буквально через несколько минут после взлета, рассказал выживший, "было такое ощущение, будто самолет застрял".

Он вспомнил, как пилоты пытались поднять самолет, но он "набрал полную скорость и врезался в здание". Также он отметил, что услышал громкий шум перед тем, как самолет разбился.

"Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу", – добавил.

В пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с выжившим в авиакатастрофе, а также с теми, кто получил ранения на земле.

"Мы все опустошены авиакатастрофой в Ахмадабаде. Потеря стольких жизней таким внезапным и душераздирающим образом не поддается описанию. Мы понимаем их боль и также знаем, что пустота, оставшаяся после них, будет ощущаться еще долгие годы", — написал Моди в социальных сетях после своего визита.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе аэропорта в городе Ахмедабад (штат Гуджарат, Индия) 12 июня потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India. На борту самолета находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников.

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