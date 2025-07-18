Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сомневается в том, что Украина сможет стать членом Европейского Союза до 2034 года. Он отметил, что этот процесс вряд ли произойдет на этапе, который повлияет на среднесрочные финансовые планы блока.

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Такое заявление Мерц сделал в пятницу, 18 июля, после встречи с президентом Румынии Никушором Даном в Берлин. Об этом пишет Reuters.

"Для нас сегодня абсолютный приоритет – сделать все возможное для прекращения этой войны. После этого мы будем говорить о восстановлении Украины", – сказал Мерц.

Он подтвердил, что послевоенное восстановление будет связано с процессом, в результате которого Украина сможет стать членом Европейского Союза, но прогнозирует, что на это уйдет несколько лет.

"Это будет длиться годы. Вероятно, это даже не затронет текущую среднесрочную финансовую перспективу Евросоюза", – добавил канцлер Германии, имея в виду семилетний бюджетный цикл 2028-2034 годов.

Мерц также отметил, что пока в Украине продолжается война, вступление в ЕС в любом случае невозможно.

Издание в этом контексте напоминает, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев в феврале заявила, что Украина сможет стать членом ЕС до 2030 года, если сохранится нынешний темп и качество реформ.

Лидеры Европейского Союза также неоднократно выражать поддержку Украине на пути к евроинтеграции.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Польши Анджей Дуда и президент Чехии Петр Павел заверили в дальнейшей поддержке Украины – дипломатической и финансовой, ради членства Украины в ЕС, а в перспективе – в НАТО. По их убеждению, это будет гарантировать большую стабильность в Европе.

Эстония, Латвия и Литва выступилиза членство Украины в НАТО и Европейском Союзе. Кроме того, страны Балтии выразили абсолютную поддержку Украины в войне против России.

Дания готова использовать любые имеющиеся политические и другие методы, чтобы продвинуть вопрос переговоров с Украиной о членстве в ЕС. Об этом сказала госпожа министр по делам Европы Мари Бьерре. Она заявила, что Дания требует лишить Венгрию права голоса и доступа к деньгам ЕС, и раскритиковала блокирование вступления Украины в Евросоюз, которым хвастается Будапешт.

Еврокомиссия выступает за открытие первого кластера в переговорах с Украиной о членстве в ЕС. Об этом заявила глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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