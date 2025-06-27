Украина заслуживает: Еврокомиссия выступает за переговоры с Киевом о вступлении в ЕС

Украина выполнила свои обязательства и заслуживает того, чтобы двигаться вперед, к вступлению в Европейский Союз. Поэтому теперь слово именно за ЕС, потому что процесс вступления базируется на заслугах.

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Об этом заявила руководительница Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Таким образом, Еврокомиссия выступает за открытие первого кластера в переговорах с Украиной о членстве в ЕС.

"Под непрерывным огнем Украина проводит реформу за реформой. Именно поэтому Комиссия выступает за открытие первого блока переговоров. Украина выполнила свои обязательства - теперь должны выполнить и мы. Потому что процесс вступления базируется на заслугах", – подчеркнула европейская чиновница.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что "Украина заслуживает того, чтобы двигаться вперед".

Напомним: саммит Евросоюза не смог принять совместное заявление в поддержку Украины. Венгрия заблокировала его из-за стратегических разногласий с ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он против вступления Украины в Евросоюз, потому что это якобы "приведет войну" на их территорию. Он убежден, что украинское государство "представляет угрозу" для них.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что блокирование вступления государства в ЕС одной страной неприемлемо. Он отметил, что Киев уже выполнил все требования для открытия первого переговорного кластера.

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