Нарушает фундаментальные ценности: Дания требует лишить Венгрию права голоса и доступа к деньгам ЕС

Дания требует, чтобы Евросоюз использовал весь свой правовой арсенал против Венгрии и лишил ее права голоса и доступа к деньгам блока, применив процедуру, которую негласно называют политической "ядерной кнопкой". Копенгаген считает, что Венгрия нарушает главные ценности Евросоюза, в том числе блокируя вступление Украины в ЕС.

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Об этом заявила министр по делам Европы Мари Бьерре во время брифинга в датском городе Орхус, где Европейская комиссия находится с визитом, поскольку Копенгаген берет на себя председательство в Совете ЕС. Слова Мари Бьерре цитирует Politico.

Бьерре в присутствии представителей Еврокомиссии заявила, что страна-член Евросоюза, которая ведет себя так, как Венгрия, не имеет права голосовать за какие-то решения. Поэтому Дания собирается принять соответствующие меры.

"Мы до сих пор видим нарушение фундаментальных ценностей. Именно поэтому мы продолжим процедуру по статье 7 и слушания по Венгрии", – отметила министр.

Бьерре добавила, что кроме приостановления права голоса Венгрии, Дания хочет поставить вопрос об ограничении доступа Будапешта к фондам Евросоюза. По ее словам, страна, которая нарушает европейское законодательство, не должна получать финансовые преференции от блока.

Также министр раскритиковала блокирование вступления Украины в Евросоюз, которым кичится Будапешт. Бьерре намекнула, что Дания готова использовать любые имеющиеся политические и другие методы, чтобы продвинуть вопрос переговоров с Украиной о членстве.

В то же время она заявила, что Копенгаген не поддерживает идею начать переговоры с Молдовой отдельно от Украины и выступает за одновременное открытие переговорного кластера с обеими странами.

Что такое политическая "ядерная кнопка" в ЕС

В Договоре о создании Евросоюза есть статья 7, которая позволяет наказывать государство-члена ЕС за нарушение основополагающих ценностей, на которых базируется блок – верховенство права, демократические принципы, права человека и прочее.

Считается, что применение этой статьи является последним аргументом Еврокомиссии в борьбе со странами-нарушителями. Из-за этого статью негласно называют политической "ядерной кнопкой".

Брюссель уже неоднократно обвинял Венгрию в нарушении законодательства, но ни разу процедуру лишения ее голоса в блоке не доводили до конца. Однако если эту политическую "ядерную кнопку" активизируют, Венгрия среди прочего больше не сможет влиять на вопрос расширения блока, введения санкций и принятия других важных решений.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия заблокировала дальнейшее продвижение Украины на пути к вступлению в Евросоюз. Для этого Будапешт использовал принцип единогласия решений стран-членов в вопросе расширения ЕС.

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