Президенты Польши и Чехии заверили в дальнейшей поддержке Украины и продолжении давления на Россию

Президент Польши Анджей Дуда и президент Чехии Петр Павел во время встречи 7 июля заверили, что и в дальнейшем будут оказывать поддержку Украине и продолжат давить на государство-агрессора РФ. При этом Дуда признал, что "только США обладают потенциалом, который остановит Россию".

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Совместную пресс-конференцию политики провели в Праге. Польский лидер отметил, что с чешским коллегой они "говорили о замороженных российских активах, о восстановлении Украины и какими методами надо действовать, чтобы остановить Россию", передает "Укринформ".

"И мы согласились, что должны быть различные решительные движения экономического характера, которые очень ослабят российский потенциал и позицию Путина, который решает судьбу войны", – подчеркнул Дуда.

Он поблагодарил Павела за чешскую инициативу помощи для Украины, которая ищет для Сил обороны артиллерийские боеприпасы. Этот проект был создан в ключевой момент, когда Украина очень нуждалась именно в такой помощи.

"Мы поддерживаем Украину и не имеем никакого сомнения, что российский империализм должен быть остановлен, Путин не может победить в этой войне. Нужно сделать все возможное, чтобы так произошло", – сказал Дуда.

Европа должна действовать вместе с США и создать такой оборонный потенциал, который отпугнет агрессора и сделает невозможным новую войну. Поэтому американского президента – и действующего, и будущих – надо убеждать, что обеспечить спокойствие в центральной части Европы можно благодаря противодействию империализму России.

Павел со своей стороны поддержал перспективу вступления Украины в Европейский Союз, а также Североатлантический альянс.

"Я хотел бы подчеркнуть большую поддержку, которую оба наши народы оказывают Украине, на которую напали, не только под углом материальной помощи, но и политической, дипломатической и финансовой поддержки ради членства Украины в ЕС, а в перспективе – в НАТО, чем мы будем гарантировать большую стабильность в Европе", – отметил президент Чехии.

Как ранее писал OBOZ.UA, Анджей Дуда скоро покинет свой пост. Инаугурация новоизбранного президента Польши состоится уже в следующем месяце: Кароль Навроцкий официально вступит в должность 6 августа 2025 года.

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