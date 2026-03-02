УкраїнськаУКР
"У нас есть возможности": Трамп сказал, сколько может длиться война с Ираном

Вашингтон готов вести военный конфликт с Ираном столько, сколько нужно. У Соединенных Штатов Америки для этого есть все условия и возможности.

Такое заявление во время конференции сделал президент США Дональд Трамп. Он также рассказал, что основная цель этой военной операциине допустить развития иранской программы баллистических ракет, которая стала большой угрозой.

"Иранский режим, вооруженный ракетами большой дальности и ядерным оружием, стал бы невыносимой угрозой не только для Ближнего Востока, но и для американского народа. Наша страна оказалась под угрозой, и она была очень близко к этому", – сказал он.

Вашингтон прогнозирует, что военная операция в Иране продлится 4-5 недель, но США готовы продолжить ее столько, сколько необходимо.

"С самого начала мы планировали до пяти недель. Но у нас есть возможность продлить гораздо больше. Мы это сделали. Кто-то сегодня сказал, что ну, президент хочет сделать это очень быстро. После этого ему станет скучно. Но мне не бывает скучно. В этом нет ничего скучного", – заявил он.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала полный список целей, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

Его составляющие:

Уничтожение иранских ракет и ракетной промышленности.

Уничтожение ВМС Ирана.

– Обеспечить, чтобы "террористические приспешники режима" больше не могли дестабилизировать регион, мир и атаковать силы США.

Уничтожение возможности изготовления и использования "самодельных взрывных устройств или придорожных бомб".

– Гарантирование, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие.

Предотвращение угрозы и основных интересов США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты только готовятся к более масштабному этапу военных действий против Ирана. Настоящая активная стадия конфликта начнется вскоре.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Иране заявили, что не будут вести переговоры с США. Там обвинили американского президента Дональда Трампа в"погружении региона в хаос".

