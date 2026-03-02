'Трамп погрузил регион в хаос': в Иране заявили, что не будут вести переговоры с США

В Иране заявили, что не будут вести переговоры с США. Там обвинили американского президента Дональда Трампа в "погружении региона в хаос".

Об этом заявил представитель ликвидированного аятоллы Али Хаменеи в Совете национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он также добавил, что администрация Трампа ставит интересы Израиля выше интересов американского народа.

В Тегеране заявили о желании возобновить переговоры с Вашингтоном

Али Лариджани утром 2 марта заявил, что Иран не вернется за стол переговоров с США.

"Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами", – написал он в своем аккаунте в сети Х.

Заявление иранский политик сделал после того, как газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о его попытках через оманских посредников договориться с Вашингтоном о возобновлении переговоров.

Лариджани, который после ликвидации ряда высокопоставленных чиновников и руководства Ирана остается одной из самых влиятельных фигур в стране, отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе Ирана.

Опровергая возможность возобновления переговорного процесса, Лариджани резко раскритиковал администрацию Трампа.

"Трамп погрузил регион в хаос "ложными надеждами" и теперь обеспокоен дальнейшими потерями среди американских военных. Своими бредовыми действиями он превратил самодельный лозунг "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего" и пожертвовал американскими солдатами ради стремления Израиля к власти", – заявил представитель Тегерана.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появились спутниковые снимки иранских авиабаз после ударов США и Израиля.

Между тем Тегеран заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

OBOZ.UA следит за событиями на Ближнем Востоке, где продолжается американо-израильская операция против Ирана, в режиме реального времени.

