'Большая волна наступит вскоре': Трамп заявил, что США еще даже не начинали воевать против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты только готовятся к более масштабному этапу военных действий против Ирана. Настоящая активная стадия конфликта начнется вскоре.

Об этом американский лидер заявил в интервью CNN. Он отметил, что военный конфликт с Ираном может длиться несколько недель.

В интервью американский лидер подчеркнул: "Мы хотим, чтобы все сейчас оставались дома – на улице опасно. И будет еще менее безопасно. Мы даже не начали бить по ним по-настоящему. Большой волны еще не было. Большая волна будет скоро...Мы их хорошо громим, по моему мнению, все идет очень хорошо. Все очень мощно. У нас самая сильная армия в мире – и мы ее используем".

Также, отвечая на вопрос о продолжительности войны, Трамп заявил, что не хочет, чтобы она затягивалась, и ранее считал, что операция продлится около трех недель, причем сейчас США якобы "немного опережают график".

Сейчас США закрывают свое посольство в Бахрейне на неопределенный срок, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшему обострению ситуации с безопасностью в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Иране заявили, что не будут вести переговоры с США. Там обвинили американского президента Дональда Трампа в "погружении региона в хаос".

