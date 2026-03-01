'У народа Ирана появилась надежда': фон дер Ляйен отреагировала на ликвидацию Хаменеи

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с королем Иордании Абдалла II на фоне недавних иранских ударов. Она заявила, что после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи у народа страны появилась новая надежда. Заявление сделали накануне в контексте обострения ситуации в регионе.

Об этом фон дер Ляйен сообщила в своем X после телефонного разговора с Абдаллой II. Она подчеркнула, что Европейский Союз выражает полную солидарность с Хашимитским Королевством Иордания после иранских ударов.

"Я только что разговаривала с королем Иордании Абдаллой II. Мы полностью солидарны с Королевством Иордания после вчерашних ударов Ирана", – отметила она.

По словам главы Еврокомиссии, исчезновение Хаменеи открывает новые возможности для иранцев. "С уходом Хаменеи у народа Ирана снова появилась надежда. Мы должны обеспечить, чтобы будущее принадлежало им и они могли его формировать", – заявила она. В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что нынешний момент несет риск нестабильности.

Она предостерегла, что ситуация может толкнуть регион к спирали насилия. "В то же время этот момент несет реальную угрозу нестабильности, которая может втянуть регион в спираль насилия", – сказала президент Еврокомиссии. По ее словам, европейская сторона работает с ключевыми игроками и региональными партнерами, чтобы сохранить стабильность и безопасность и защитить гражданское население.

Роль Иордании

Фон дер Ляйен отдельно отметила роль Иордании в дальнейших процессах. Она назвала страну ценным партнером Европы в регионе и подчеркнула ее значение в ближайший период. "Иордания является ценным партнером Европы в регионе и будет играть ключевую роль в ближайший период", – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии также поблагодарила короля за лидерство в сложные времена. "Спасибо за Ваше лидерство в эти сложные времена. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку", – сказала фон дер Ляйен.

Что предшествовало

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

