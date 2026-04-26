Туск заявил, что на последнем совещании европейских лидеров не было никаких 'россиян': Фицо его поправил. Видео

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время заседания европейских лидеров на Кипре чувствовалось облегчение из-за отсутствия представителей России. Он сделал это заявление на брифинге во второй день встречи Евросовета. По его словам, это повлияло на общее настроение участников.

О ходе брифинга сообщило польское агентство PAP, которое цитирует выступление главы правительства. В материале приведены слова Туска: "Вчера можно было почувствовать огромное облегчение среди лидеров, потому что впервые за много лет в зале не было никаких россиян, если вы понимаете, о чем я...".

Также на видео обратили внимание на момент, когда рядом с политиком появился пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Другие настроения в зале

Туск отметил, что атмосфера среди европейских лидеров изменилась. Он связал это не только с войной России против Украины, но и с политическими процессами в Европе. По его словам, результаты выборов в Венгрии стали сигналом, что демократия сохраняет позиции.

"В США, Европе, в России звучали мысли, что демократия не имеет шансов против авторитаризма. Но это не так", – сказал он. И добавил, что победа оппозиционного лидера Петера Мадяра демонстрирует перспективу для демократических институтов.

В какой-то момент, кстати, за его спиной появился Фицо – и это выглядело как своеобразная шутка на слова об "отсутствии русских".

Шаги для безопасности

Польский премьер подчеркнул, что Европейский Союз должен перейти от заявлений к конкретным действиям в сфере обороны. Он подчеркнул, что вопросы безопасности, в частности на восточной границе, требуют решений на уровне всего блока.

Туск планирует убеждать партнеров, что угроза со стороны России не ограничивается войной против Украины. По его мнению, она касается всей Европы.

"ЕС не может просто оставаться на уровне деклараций, гарантий и договоров. Нужны практические решения, которые непосредственно касаются безопасности, в частности восточной границы, и это должны быть решения на уровне всей Европы. Это уже не может оставаться только на бумаге", – сказал он.

И уточнил, что эти решения должны выходить за пределы формальных договоренностей и реализовываться на практике.

Напомним, во время встречи лидеров ЕС, Зеленский обратился к участникам заседания глав государств и правительств Европейского Союза и заявил о стремлении Украины ускорить вступление в ЕС. Он отметил необходимость определить четкую дату начала этого процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что полноценное ускоренное вступление Украины в Европейский Союз маловероятно. По его словам, сейчас речь может идти лишь о "тесной интеграции" без права голоса в заседаниях Европейского Совета.

