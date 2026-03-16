Армения выходит из-под российского влияния: какую стратегию анонсировал Пашинян в Европарламенте

За громкими событиями войны в Иране довольно незаметным оказалось выступление премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Европарламенте в Страсбурге 11 марта 2026 года. Между тем Армения, будучи страной Кавказского региона, расположена критически близко от боевых действий на территории Ирана, но выступление главы армянского правительства было сосредоточено совсем на другом направлении.

В своей речи премьер-министр Армении говорил не только о мирном процессе с Азербайджаном, но и о возможности вступления в Европейский Союз, предстоящих парламентских выборах и о внутриполитической ситуации.

Мирное соглашение с Азербайджаном позволяет Армении постепенно избавляться от российского влияния

По сути, его выступление стало сигналом о трансформации внешнеполитической стратегии Армении – долгожданное мирное соглашение с Азербайджаном позволяет переориентироваться с пророссийского на проевропейское направление, ведь зависимость от России в условиях мирного времени фактически нивелируется.

Именно поэтому в своей речи Никол Пашинян представил мирное соглашение с Азербайджаном как историческое событие, то есть шанс, который может появляться, условно говоря, лишь раз в столетие. Но не менее важной частью выступления стал другой сигнал: армянский премьер открыто предупредил европейских депутатов о попытках сорвать мирный процесс.

Так, по словам Пашиняна, против мирного курса выступают некоторые социально-политические силы внутри страны, прямо или косвенно связанные с Россией. Речь идет о части оппозиции и некоторых представителях духовенства, которые пытаются дестабилизировать ситуацию накануне июньских парламентских выборов в стране.

Таким образом, глава армянского правительства публично обозначил линию раскола, которая сформировалась в общественной жизни Армении: мир и европейская интеграция – с одной стороны, или бесконечное противостояние с Азербайджаном и пророссийская политическая ориентация – с другой.

Евроинтеграция Армении значительно зависит от аналогичных процессов в Грузии

Соответственно, следующую часть своего выступления Пашинян посвятил перспективам европейской интеграции его страны. В частности, "главной проблемой на пути интеграции Армении в ЕС сейчас является замороженный политический диалог между Евросоюзом и Грузией. Грузия для нас – путь в Европейский союз", – отметил он с трибуны Европейского парламента.

Пашинян также напомнил о принятом год назад парламентом страны законе о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, подчеркнув, что это произошло после того, как Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. Поэтому, по его словам, "это сделало перспективу членства Армении в ЕС ощутимой. И мы ожидаем и просим продолжить конструктивный процесс между Евросоюзом и Грузией".

Поэтому премьер Армении отметил, что сейчас перед его страной стоит задача продолжить реформы для соответствия критериям членства в ЕС. Осознавая, что расширение ЕС является вопросом, который требует политического решения, он отметил, что даже если его страна не станет членом Евросоюза, все равно окажется в выигрыше, поскольку будет государством, которое полностью соответствует стандартам ЕС.

Выступление Пашиняна сигнализирует об изменении внешнеполитической стратегии Армении

Следовательно, можно констатировать, что выступление Никола Пашиняна в Европейском парламенте свидетельствует уже не об отдельных сигналах, а о явной стратегической и системной переориентации внешнеполитического курса страны. Фактически после начала полномасштабного вторжения России в Украину Армения все больше наращивает контакты с Европейским Союзом, развивает политический диалог с европейскими структурами и все чаще дистанцируется от внешнеполитических организаций и институтов, связанных с РФ. Поэтому для Кремля это означает гораздо более серьезную проблему, чем очередное дипломатическое охлаждение отношений с официальным Ереваном. Геополитическая потеря Армении может стать очередным символом того, как Россия постепенно теряет былое влияние на постсоветском пространстве, особенно в Кавказском регионе. Причем чем дальше продвигается этот процесс, тем меньше остается исторических шансов вернуть прежнюю конфигурацию отношений.

Можно подытожить, что одной из существенных причин такого положения вещей в отношениях со странами постсоветского пространства стала именно полномасштабная война против Украины, развязанная Россией в одностороннем порядке. Именно поэтому страны постсоветского пространства ищут сейчас новые возможности для безопасности. Если страны Балтии стали членами коллективной безопасности в Североатлантическом альянсе, то Кавказ и Центральная Азия только начинают этот процесс. Центральноазиатские республики надеются на влияние Китая в своем регионе, а вот на Кавказе ситуация гораздо сложнее. Азербайджан в этом плане опережает соседей, имея тесные связи по безопасности с Турцией,

Грузия уже имела свою войну с Россией в 2008 году и сейчас переживает пророссийский политический "откат", а Армения только начинает свой путь в направлении освобождения из-под российского внешнеполитического влияния.