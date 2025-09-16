ЦАХАЛ продвинулся к центру города Газа: новые детали наземной операции Израиля против террористов ХАМАС

Армия обороны Израиля продолжает свое наступление на город Газа. Началась основная фаза операции, ЦАХАЛ продвигается с окраин города к его центру.

Об этом сообщает The Guardian. Издание ссылается на информацию израильского военного спикера.

По его словам, в течение нескольких недель израильские военные находились на окраине Газы, но в рамках операции в ночь на 16 сентября они продвинулись к центру города.

"Прошлой ночью мы начали углублять нашу операцию вглубь города Газа. Это постепенный процесс, это не черное или белое. Но вчера был большой шаг вперед как в развертывании, так и в действиях на земле", – рассказал спикер.

Он отметил, что Израиль перешел к "основной фазе плана" по Газе. Целью ЦАХАЛ является разрушить контроль боевиков ХАМАС в городе.

"Мы ожидаем, что на поле боя в городе Газа находятся от 2 000 до 3 000 боевиков, а также есть туннели, которые ими используются. По нашим данным, некоторые из боевиков находятся там с самого начала войны и готовятся к столкновениям с нашими силами как на поверхности, так и под землей", – рассказал представитель ЦАХАЛ.

В то же время он уточнил, что Израиль постепенно увеличит численность войск в городе Газа, поскольку, по оценкам, примерно 40% жителей уже покинули его и переместились на юг анклава.

ЦАХАЛ рекомендует жителям Газы переместиться в район аль-Маваси на юге, который, как отмечает издание, несмотря на статус "безопасной зоны" часто подвергается израильским авиаударам.

Со своей стороны премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил о начале "значительной операции в Газе".

Операция в Газе

Напомним, еще несколько недель назад израильские официальные лица заявили о новом этапе операции против боевиков ХАМАС. В частности, Израиль планирует взять Газу под свой полный контроль.

7 августа премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы. При этом он отметил, что речь о долгосрочной оккупации палестинского анклава не идет – Израиль лишь хочет уничтожить в Газе террористическую группировку ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

13 августа начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил общий план будущей широкомасштабной операции в секторе Газа. Ее главной целью является установление контроля над городом Газа.

20 августа спикер Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Армия обороны Израиля начала вторжение в город Газа. ЦАХАЛ заявил, что уже контролирует окрестности столицы провинции.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к жителям города Газа и призвал покинуть его. Он заявил, что израильские силы уже готовятся войти в Газу и имеют приказ "жестко действовать против гнезд террора".

В течение последних дней интенсивность авиаударов по городу и его окрестностям значительно возросла. В то же время наземные войска не приближались к густонаселенным районам на севере, где, по данным разведки, скрываются сотни тысяч палестинцев.

Авиаудары по Газе усилились в понедельник, 15 сентября, вечером. А утром 16 сентября, стало известно, что Израиль массированно атакует Газу с воздуха.

Как сообщал OBOZ.UA, после недель интенсивных авиаударов Армия обороны Израиля перешла к новому этапу – наземной операции в городе Газа. Это крупнейшее наступление с начала боевых действий, и оно уже сопровождается мощными обстрелами и разрушениями города.

