Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям города Газа и призвал покинуть его. Он заявил, что израильские силы уже готовятся войти в Газу и имеют приказ "жестко действовать против гнезд террора".

Видео дня

Об этом израильский премьер заявил в своем видеообращении из подземного командного пункта военно-воздушных сил. По его словам, за последние несколько дней израильская армия уничтожила в Газе полсотни "гнезд террора".

"Сейчас я нахожусь в подземном командном пункте ВВС. Несколько дней назад я обещал вам, что мы снесём гнёзда террора в Газе – именно это мы и делаем. За последние два дня 50 таких гнезд было уничтожено нашей авиацией", – заявил Нетаньяху.

Он назвал это прелюдией к основной интенсивной операции в Газе и подчеркнул, что израильские силы уже готовятся войти в город. Нетаньяху предупредил, что ЦАХАЛ будет действовать жестко.

"Я приказал жестко действовать против гнезд террора. Мы уже уничтожили гнезда террора в трех лагерях беженцев: эвакуировали оттуда население и уничтожили всю террористическую инфраструктуру. И я дал указания сделать то же самое и с другими гнездами террора", – подчеркнул Нетаньяху.

Он призвал жителей Газы покинуть город до начала зачистки.

"Я использую эту возможность обратиться к жителям Газы и слушайте внимательно: вас предупредили — идите оттуда!", – призвал израильский премьер.

Нетаньяху напомнил террористическую атаку на автобус в Иерусалиме от которой погибли шесть израильтян и отметил, что "сегодня тяжелый день в нашей войне с террором".

"Я выражаю соболезнования семьям и желаю скорейшего выздоровления раненым", – сказал глава израильского правительства.

Что предшествовало

В начале августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план, который предусматривает, что ЦАХАЛ установит контроль над городом Газа.

7 августа премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы. При этом он отметил, что речь о долгосрочной оккупации палестинского анклава не идет – Израиль лишь хочет уничтожить в Газе террористическую группировку ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

13 августа начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил общий план будущей широкомасштабной операции в секторе Газа. Ее главной целью является установление контроля над городом Газа.

20 августа, представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Армия обороны Израиля начала вторжение в город Газа. ЦАХАЛ заявил, что уже контролирует окрестности столицы провинции.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные продолжают продвигать свои планы по захвату города Газа. Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что они не остановятся, пока не выполнят главные миссии – освобождение заложников и победа над ХАМАС.

