'Мать впервые увидела сына после плена': на Львовщине встретили защитника, который считался погибшим. Трогательные кадры

На Львовщине встретили украинского военного Назара Далецкого, которого семья считала погибшим и похоронила еще в 2023 году. На самом деле защитник почти четыре года находился в российском плену и вернулся во время одного из обменов.

Видео дня

Родные добиваются эксгумации останков человека, которого похоронили вместо него после ошибочной ДНК-экспертизы. Об истории бойся рассказали в сюжете телемарафона "Единые новости".

46-летний Назар Далецкий служил в 24-й отдельной механизированной бригаде и ушел на фронт почти с начала полномасштабного вторжения. Через три месяца после мобилизации его матери позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын находится в плену.

После этого женщина долгое время не имела никакой информации о судьбе военного. Сначала его считали пропавшим без вести, позже – пленным. Но в 2023 году семье сообщили, что Назар якобы погиб еще в 2022-м. ДНК-экспертиза показала 99% совпадение с останками, найденными после боев.

25 мая 2023 года в селе Великий Дорошев состоялись похороны. Родственники, друзья и односельчане прощались с защитником как с погибшим героем. Впоследствии выяснилось, что на самом деле семья похоронила останки неизвестного человека.

О том, что Назар жив, семья узнала только в прошлом году – после освобождения из российского плена одного из военных, который видел его в неволе. Эту информацию подтвердили еще двое освобожденных бойцов.

После очередного обмена пленными Далецкий вернулся в Украину. В координационном штабе ему рассказали, что дома его уже успели похоронить. Сам военный вспоминает, что сначала был в шоке, но впоследствии воспринял это с иронией – родные даже шутили, что его "поздравили с воскресением".

Сейчас защитник проходит медицинское обследование после плена, ведь пережил пытки и истощение. Между тем его семья добивается эксгумации могилы. Они хотят, чтобы останки человека, которого ошибочно похоронили рядом с отцом Назара, идентифицировали и перезахоронили – ведь это может быть чей-то пропавший родственник.

Мать военного признается, что ждала сына почти четыре года и верила, что если он жив, то обязательно вернется домой. Сам Назар говорит, что больше всего за время неволи соскучился по свободе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!