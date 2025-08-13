Цель – захват главного города: в ЦАХАЛ одобрили план будущего масштабного наступления в секторе Газа

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил общий план предстоящей широкомасштабной операции в секторе Газа. Ее главной целью является установление контроля над городом Газа.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Отмечается, что основная концепция наступления была представлена и обсуждена во время совещания Замира с членами Форума Генерального штаба, офицерами армии и представителями Службы безопасности ШАБАК.

Что известно

В ходе встречи проанализировали текущие боевые действия, в частности наступление в районе Зейтуна, которое началось накануне.

Кроме итогов нынешних операций, было утверждено и стратегическое видение дальнейших действий в секторе Газа, согласованное с директивами политического руководства. Речь идет о подготовке наступления против группировки ХАМАС в городе Газа, которое, по информации армии, не начнется немедленно.

Местные медиа сообщают, что ранее Замир выступал против немедленной реализации этого плана и имел спор с министром обороны Израиля Кацем.

Во время совещания он отметил необходимость повышения боеспособности войск, готовности к мобилизации резервистов, проведения их переподготовки и предоставления личному составу времени на отдых перед будущими задачами.

Что предшествовало

7 августа премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы.

Ранее сообщалось, что по плану полной оккупации сектора Газа Армия обороны Израиля готовится к массированным обстрелам и проведению точечных операций. Более того, израильское правительство намерено объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов.

