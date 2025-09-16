Израиль начал наземную операцию для захвата города Газа: сообщают о мощных бомбардировках

Ближний Восток снова оказался в эпицентре масштабного военного обострения. После недель интенсивных авиаударов Армия обороны Израиля перешла к новому этапу – наземной операции в городе Газа.

Это крупнейшее наступление с начала боевых действий, и оно уже сопровождается мощными обстрелами, разрушениями и многочисленными жертвами среди мирного населения. Об этом сообщает Times Of Israel.

Что известно

В последние дни интенсивность авиаударов по городу и его окрестностям значительно возросла. В то же время наземные войска не приближались к густонаселенным районам на севере, где, по данным разведки, скрываются сотни тысяч палестинцев.

По оценкам израильских военных, около 300 тысяч человек покинули город в течение последних недель. Ранее его население резко возросло до примерно миллиона из-за перемещения жителей из других частей сектора. Армия призвала гражданских к эвакуации, однако многие отказываются, опасаясь, что другие районы также опасны.

Авиаудары по Газе усилились в понедельник вечером. Палестинские СМИ сообщили, что после этого танки ЦАХАЛа вошли на территорию города. Очевидцы рассказали о массированных бомбардировках после полуночи с понедельника на вторник.

"Город Газа подвергается интенсивным, беспощадным бомбардировкам, и опасность продолжает расти. Дома разрушены, люди оказались под завалами", – заявил местный житель Ахмед Газаль.

Другой житель города рассказал: "Мы слышим их крики".

Представитель гражданской обороны Газы, подконтрольной ХАМАС, Махмуд Бассал подтвердил, что по всему городу продолжаются обстрелы, а количество погибших и раненых стремительно увеличивается.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в ночь на вторник заявил, что войска "смело борются, чтобы создать условия для освобождения заложников и разгрома ХАМАСа".

"Газа горит. ЦАХАЛ железным кулаком уничтожает террористическую инфраструктуру. Мы не отступим и не ослабим усилий, пока миссия не будет завершена", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к жителям города Газа и призвал покинуть его. Он заявил, что израильские силы уже готовятся войти в Газу и имеют приказ "жестко действовать против гнезд террора".

7 августа премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы. При этом он отметил, что речь о долгосрочной оккупации палестинского анклава не идет – Израиль лишь хочет уничтожить в Газе террористическую группировку ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

13 августа начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир одобрил общий план будущей широкомасштабной операции в секторе Газа. Ее главной целью является установление контроля над городом Газа.

20 августа, представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что Армия обороны Израиля начала вторжение в город Газа. ЦАХАЛ заявил, что уже контролирует окрестности столицы провинции.

