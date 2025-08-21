Трампа призвали разместить американские истребители в Румынии в рамках гарантий безопасности для Украины – Times

Президент Дональд Трамп должен развернуть американские истребители в Румынии. Этого хотят европейские страны в рамках гарантий безопасности от США для Украины.

Об этом пишет The Times. В частности, высокопоставленные европейские военные руководители обсуждают развертывание американских истребителей F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.

"Вопрос поднимался на встрече генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов США с военными представителями из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии для обсуждения гарантий безопасности США", – отмечает издание.

НАТО сейчас осуществляет миссии по патрулированию воздушного пространства над Черным морем с авиабазы Михаила Когелничану в Румынии, которая была центром для американских войск во время войны в Ираке и является наиболее вероятным местом расположения самолетов США.

Кроме американских истребителей, базирующихся в Румынии, европейские страны хотят гарантий дальнейшего использования американских спутников для GPS и разведки в Украине.

Также в Европе хотят, чтобы США обязались поставлять Украине ракеты ПВО Patriot и Nasams, а также разрешения на полеты самолетов-разведчиков над Черным морем.

Европейские страны активно ищут способы уменьшить свою военную зависимость от США. Одним из важных шагов на этом пути является разработка собственного истребителя шестого поколения, который в будущем может заменить американский F-35.

Кроме того, появились слухи, что американские истребители F-35, которые заказали некоторые европейские страны, имеют"аварийный выключатель", позволяющий США сохранять контроль над их использованием.

F-35, произведенные компанией Lockheed Martin, единственные истребители пятого поколения, доступные для западных военных. Хотя многие эксперты относятся к этим опасениям скептически, существует признание того, что США могут иметь влияние на их эксплуатацию – в частности, через возможность прекращения обновления программного обеспечения или ограничения доступа к важным разведывательным данным.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который является аналогичным 5 пункту НАТО. При этом предложение, которое продвигает Мелони, не предусматривает фактического членства Украины в Альянсе.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа премьер Италии подчеркнула, что предпосылкой любого мира являются гарантии безопасности. Джорджа Мелони снова предложила модель защиты вроде статьи 5 НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, представители США и НАТО начали работу над формированием гарантий безопасности для Украины. Это произошло после заявления президента Дональда Трампа о намерении оказать поддержку Киеву в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Сейчас Пентагон отрабатывает варианты планирования помощи, которую Вашингтон может предложить Украине, кроме поставок вооружения.

