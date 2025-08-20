'Облегченное НАТО': какие гарантии безопасности для Украины предлагает Италия

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который является аналогичным 5 пункту НАТО. При этом предложение, которое продвигает Мелони, не предусматривает фактического членства Украины в альянсе.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. Издание назвало план Мелони "облегченным НАТО" (NATO-light).

Итальянский план признает, что членство Украины в НАТО не рассматривается, но предлагает механизм гарантий коллективной безопасности для Украины.

Как пояснили собеседники издания, этот план обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро согласовать ответ в случае повторного нападения России.

Такой ответ предусматривает предоставление Киеву быстрой и длительной оборонной поддержки, экономической помощи, укрепление украинских Вооруженных Сил, а также введение санкций против России.

Пока не понятно, предусматривает ли план Мелони отправку войск в Украину европейскими странами.

Напомним, что премьер Италии еще весной первой предложила предоставить Украине гарантии безопасности, соизмеримые со статьей 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 19 августа премьер Италии подчеркнула, что предпосылкой любого мира являются гарантии безопасности. Джорджа Мелони снова предложила модель защиты наподобие статьи 5 НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, представители США и НАТО начали работу над формированием гарантий безопасности для Украины. Это произошло после заявления президента Дональда Трампа о намерении оказать поддержку Киеву в рамках возможного мирного соглашения с Россией. Сейчас Пентагон отрабатывает варианты планирования помощи, которую Вашингтон может предложить Украине, кроме поставок вооружения.

