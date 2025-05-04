Европа хочет уменьшить зависимость от США и ищет альтернативу истребителю F-35 - Newsweek

Европейские страны активно ищут способы снизить свою военную зависимость от США. Одним из важнейших шагов на этом пути является разработка собственного истребителя шестого поколения, который в будущем может заменить американский F-35.

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Об этом сообщает Newsweek. Причиной растущего беспокойства среди европейских стран стало прекращение военной помощи Украине во время президентства Дональда Трампа, что вызвало волнение в среде НАТО.

Кроме того, появились слухи, что американские истребители F-35, заказавшие некоторые европейские страны, имеют "аварийный выключатель", позволяющий США сохранять контроль над их использованием.

F-35, производимые компанией Lockheed Martin, единственные истребители пятого поколения, доступные для западных военных. Хотя многие эксперты относятся к этим опасениям скептически, существует признание того, что США могут повлиять на их эксплуатацию — в частности, из-за возможности прекращения обновления программного обеспечения или ограничения доступа к важным разведывательным данным.

На этом фоне европейские страны активизировали планы создания истребителей шестого поколения, которые, вероятно, будут внедряться с середины 2030-х годов. Одним из таких проектов является совместная программа Великобритании, Италии и Японии, которая ориентирована на независимость в принятии военных решений без возможности внешнего вмешательства.

Однако Европа не намерена отказываться от уже заказанных F-35, отметил один из чиновников Центральной Европы. Кроме того, США также не сигнализировали о каком-либо намерении ограничить их использование партнерами. Такое вмешательство могло подорвать экспорт оборонной продукции США по всему.

Тем не менее, Европа стремится постепенно снижать свою зависимость от США в военной сфере. В качестве приоритета для будущих двух десятилетий рассматриваются новые системы противовоздушной обороны, в частности, немецкие Iris-T, как альтернатива американским Patriot. В то же время полный отказ от американского вооружения не планируется.

Напомним, Португалия решила не заменять свои истребители F-16 современными F-35. Главной причиной стали непредсказуемые заявления президента США Дональда Трампа по НАТО.