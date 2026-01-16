Лидер оппозиции Венесуэлы заявила, что отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира: принял ли он ее

В Вашингтоне 15 января состоялась первая личная встреча лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо с президентом США Дональдом Трампом. Политик отдала главе Белого дома свою медаль Нобелевской премии мира.

Она не ответила на вопрос журналистов относительно того, принял ли американский президент награду, передает Reuters. По словам Мачадо, она сделала это для "признания уникальной преданности [Трампа] нашей свободе".

Что известно о переговорах Дональда Трампа и Марии Корины Мачадо

Обеденная встреча длилась чуть больше часа. Затем Мачадо встретилась с более чем десятком сенаторов, как республиканцев, так и демократов, на Капитолийском холме.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп с нетерпением ждал приезда Мачадо, но он "реалистично" оценивает ситуацию и в краткосрочной перспективе оппозиционерка не имеет необходимой поддержки для руководства Венесуэлой.

"Оценка президента основывалась на реалиях на местах. Это была реалистичная оценка, основанная на том, что президент читал и слышал от своих советников и команды нацбезопасности. И пока его мнение по этому вопросу не изменилось", – сказала Ливитт после встречи лидеров.

Сама же Мачадо отзывалась об общении с республиканцем в положительном ключе. Она сказала, что ее поразила четкость его высказываний относительно того, что происходит в Венесуэле. Мол, Трамп знает ситуацию и понимает страдания народа.

"Мы могли бы спокойно говорить о том, какие ожидания и мечты имеют венесуэльцы в это очень сложное, но одновременно полное надежды время", – отметила политик. Также она подчеркнула, что ее государство должно перейти на демократическую форму правления.

Можно ли "переназначить" Нобелевскую премию другому лицу?

9 января Нобелевский комитет объяснял, что после объявления победителя эту премию нельзя отозвать, разделять или передавать другим лицам.

"Это решение окончательное и остается неизменным", – говорилось в сообщении. То есть официально лауреатом Нобелевской премии мира до сих пор остается Мария Корина Мачадо. Дональд Трамп получил лишь символический "сувенир".

Добавим: это не первый случай, когда лауреат Нобелевской премии отдает свою медаль. В 1943 году получатель Нобелевской премии по литературе Кнут Гамсун передал свою медаль нацистскому министру пропаганды Йозефу Геббельсу.

Как писал OBOZ.UA, ранее Мария Корина Мачадо сообщала о том, что хотела бы разделить свою Нобелевскую премию с Дональдом Трампом. По ее словам, действия Вашингтона стали решающими для страны. Она назвала падение режима Николаса Мадуро большим шагом для человечества, свободы и достоинства.

