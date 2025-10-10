'Ставят политику выше мира': в Белом доме обиделись, что Нобелевский комитет не дал премию Трампу

Администрация Белого дома не согласилась с решением Нобелевского комитета, который в этом году присудил премию лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корини Мачадо. Представитель президента США Дональда Трампа заявил, что он заслуживал награды за мирные инициативы, в частности за соглашение о прекращении огня в Газе.

Видео дня

Об этом в соцсети X (бывший Twitter) заявил помощник президента и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Он обвинил Нобелевский комитет в том, что тот "ставит политику выше мира".

В своей заметке Стивен Чунг заявил, что "Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни".

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманитара, и никогда не найдется никого, подобного ему, кто мог бы сдвинуть горы силой своей воли. Нобелевский комитет доказал, что они ставят политику выше мира", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Дональд Трамп был одним из претендентов на Нобелевскую премию мира. Политик неоднократно заявлял о собственном участии в урегулировании международных конфликтов. Он заявлял, что способствовал завершению семи войн, благодаря чему, по его мнению, заслуживает этой награды.

В 2025 году несколько стран и политических лидеров заявили о поддержке выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Аргументом стали его усилия в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии.

Ранее Трамп заявлял, что "оскорблением для Соединенных Штатов Америки" будет считать присуждение Нобелевской премии мира не ему.

Однако, несмотря на заявления политика, 10 октября Нобелевский комитет выбрал другого лауреата на награду. Лауреатом нынешней Нобелевской премии мира стала оппозиционная политическая деятельница из Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

Ее отметили "за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о достигнутых договоренностях об освобождении израильских заложников и завершении войны между Израилем и ХАМАС. Заложники, захваченные боевиками ХАМАС, должны быть освобождены в понедельник или во вторник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!