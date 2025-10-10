Не Трамп: назван лауреат Нобелевской премии мира: назван лауреат Нобелевской премии мира

В пятницу, 10 октября Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии мира. Ею стала политик из Венесуэлы.

Об избрании победителя объявили на официальной странице Нобелевского комитета в Х (бывший Twitter). Награду получила политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

На престижную награду претендовали 338 кандидатов, среди которых 244 человека и 94 организации

Что известно о победителе

Новость дополняется...

Напомним, одним из претендентов на награду был президент США Дональд Трамп. Политик неоднократно заявлял о собственном участии в урегулировании международных конфликтов. Он заявлял, что способствовал завершению семи войн, благодаря чему, по его мнению, заслуживает эту награду. Также он утверждает, что"оскорблением для Соединенных Штатов Америки" будет считать присуждение Нобелевской премии мира не ему.

Кандидатуру Трампа выдвигали несколько стран, в частности Израиль, Пакистан и Камбоджа. Однако, по данным букмекеров, шансы американского политика на победу составляли 6%.

