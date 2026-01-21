"Я спас миллионы жизней": Трамп снова побидкался за Нобелевскую премию и вспомнил похвалу Путина. Видео

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, посвященной годовщине его инаугурации, снова публично пожаловался на отсутствие Нобелевской премии мира. Он заявил, что якобы остановил несколько войн и спас миллионы людей.

Мероприятие состоялось в Белом доме, заявления прозвучали 20 января перед журналистами. По словам Трампа, норвежская сторона, по его мнению, непосредственно контролирует решение о присуждении Нобелевской премии мира.

Он назвал смешными утверждения о том, что правительство Норвегии не имеет влияния на эти процессы, и добавил, что страна потеряла свой престиж. Во время выступления он также упомянул лестные слова в свой адрес, которые, по его словам, звучали от других политических деятелей.

В своем эмоциональном выступлении Трамп заявил, что за каждую войну, которую он якобы остановил, должен был бы получить Нобелевскую премию мира. Он настаивал, что спас миллионы людей и что решение о награде принимаются именно в Норвегии. При этом политик иронично отреагировал на позицию норвежской стороны, которая отрицает прямое политическое влияние на выбор лауреатов.

"За каждую остановленную войну мне должны были бы дать Нобелевскую премию, но я этого не говорю. Я спас миллионы и миллионы людей. И пусть вам никто не рассказывает, что Норвегия не контролирует принятие решений, хорошо? Все это в Норвегии. Норвегия контролирует решения. Они будут говорить: "Мы здесь ни при чем". Это просто смешно. Они так сильно потеряли свой престиж", – сказал Трамп.

Заявления о заслугах

Трамп привел пример венесуэльской оппозиционерки Марии Мачадо, отметив, что она якобы считала его более достойным Нобелевской премии. По словам экс-президента США, он завершил восемь войн, что, по его убеждению, автоматически делает его кандидатом на награду. Он назвал такие достижения красивыми и подчеркнул, что заслуживает международного признания.

"Именно поэтому я так уважаю Марию Мачадо за то, что она сделала. Она сказала: "Я не заслуживаю Нобелевскую премию. Ее заслуживает он". Когда она ее получила, они говорили: "Вау, это невероятно". А я подумал: президент Трамп получит ее. Президент Трамп ее заслуживает. Он закончил восемь войн. Как красиво, правда? Она хорошая женщина", – подчеркнул Трамп.

Эпопеи с Нобелевской премией

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что хотела бы разделить Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, действия Вашингтона стали решающими для падения режима Мадуро, что в свою очередь является большим шагом для человечества, свободы и достоинства.

В разговоре с ведущим Fox News Шоном Геннити она прямо сказала, что готова поделиться престижной международной наградой с Трампом.

На это отреагировали в Нобелевском комитете. Там сразу же опровергли возможность такого разделения или передачи премии.

Тем временем президент США не переставал жаловаться на то, что не получил Нобелевскую премию мира, на которую, по его убеждению, он вполне заслуживает. Он обвинил Норвегию в том, что его "выдающиеся достижения" не оценили члены Нобелевского комитета.

А уже 15 января в Вашингтоне состоялась первая личная встреча Марии Корины Мачадо с Дональдом Трампом. Политик отдала главе Белого дома свою медаль Нобелевской премии мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп прокомментировал "подарок" ему Нобелевской премии мира лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо. По его словам, это был очень хороший жест со стороны венесуэльской оппозиционерки. Трамп назвал Мачадо "очень хорошей женщиной" и сказал, что они еще поговорят позже.