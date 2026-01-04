Протести і святкування: що відбувається на вулицях міст США після захоплення Мадуро

Американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, как следствие это вызвало противоположные реакции в США. От массовых протестов против интервенции до публичных празднований среди венесуэльских мигрантов. Акции состоялись сразу в нескольких крупных городах, в частности в Чикаго, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Видео дня

События обнажили разногласия в оценке действий Белого дома. Об этом сообщает The New York Times, анализируя ход протестов и собраний в США после отстранения Николаса Мадуро от власти.

В Чикаго в субботу вечером несколько сотен человек собрались на Федеральной площади с протестом против военного вмешательства США в дела Венесуэлы. Участники держали плакаты с лозунгами "Нет крови за нефть", "Нет войне США против Венесуэлы" и "Руки прочь от Латинской Америки", называя операцию актом империализма, который, по их словам, был проведен без одобрения Конгресса.

Протестующие выражали недоверие к мотивам администрации Дональда Трампа и опасения, что операция связана с интересами в венесуэльских энергоресурсах. Часть участников также заявляла о страхе за американских военных и риске втягивания США в очередную затяжную войну за рубежом.

После митинга полиция Чикаго разрешила демонстрантам пройти маршем по центру города – от Федерал Плазы до района вблизи Trump Tower.

В Вашингтоне акции проходили параллельно возле Белого дома. С одной стороны собрались противники интервенции, которые скандировали антитрамповские лозунги и называли действия администрации нарушением американского законодательства и международного права. С другой – небольшая группа сторонников устранения Мадуро приветствовала действия США.

В то же время в Нью-Йорке реакция была кардинально иной. Венесуэльские мигранты вышли на Таймс-сквер и в Мидтауне, чтобы отпраздновать отстранение Мадуро. Люди размахивали флагами, танцевали и говорили о надежде на безопасное возвращение домой после лет вынужденной эмиграции.

Представители венесуэльской диаспоры описывали свои эмоции как облегчение. В то же время некоторые участники признавались в скрытой тревоге, опасаясь возможных действий федеральных агентов в отношении мигрантов без легального статуса.

Часть мигрантов из Венесуэлы высказывала более сдержанную позицию, отмечая, что, несмотря на надежду на политические изменения, их беспокоит факт иностранного военного вмешательства и возможные жертвы среди гражданского населения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп искал возможности убрать венесуэльского диктатора Николаса Мадуро еще во время своей первой президентской каденции. Уже тогда американский лидер положил глаз на венесуэльскую нефть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!