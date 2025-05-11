Трамп пообещал существенно увеличить торговлю с Индией и Пакистаном: какое главное условие

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна значительно расширит торговлю с Индией и Пакистаном, если обе страны смогут сохранить договоренность о прекращении огня. Он также намекнул на возможность урегулирования давнего конфликта вокруг Кашмира.

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Об этом сообщает Fox News. По данным издания, договоренности были достигнуты после нескольких дней интенсивных боевых действий, в результате которых погибли десятки людей. Соглашение о прекращении огня стало возможным благодаря дипломатическим усилиям США.

"Хотя это даже не обсуждалось, я собираюсь значительно увеличить торговлю с обеими этими великими нациями. Кроме того, я буду работать с вами обоими, чтобы увидеть, можно ли будет прийти к решению по Кашмиру через тысячу лет. Благослови Бог руководство Индии и Пакистана за хорошо выполненную работу!" – сказал Трамп.

Хотя перемирие остается хрупким, обстрелы в Кашмире утихли, и граждане по обе стороны границы начали возвращаться к привычной жизни.

"Я очень горжусь сильным и непоколебимым руководством Индии и Пакистана за то, что они имеют силу, мудрость и силу духа, чтобы полностью осознать, что пришло время остановить нынешнюю агрессию, которая могла бы привести к смерти и уничтожению многих и многих. Миллионы добрых и невинных людей могли бы погибнуть! Ваше наследие значительно усиливается вашими храбрыми действиями. Я горжусь тем, что США смогли помочь вам принять это историческое и героическое решение", – добавил американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая, Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Переговоры продолжались при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что переговоры продолжались всю ночь, но обе страны, использовав "здравый смысл" и "большой интеллект", приняли правильное решение.

Еще вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

На фоне эскалации между Индией и Пакистаном резко возросла угроза нанесения ядерного удара одной из сторон конфликтов. В частности, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф созвал заседание органа, контролирующего ядерный арсенал.

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