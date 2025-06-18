Трамп передал Гренландию в зону ответственности Северного командования США: что это значит

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп издал распоряжение Министерству обороны страны исключить Гренландию из зоны ответственности Европейского командования и включить эту территорию в зону ответственности Северного командования США. Таким образом Трамп пытается "усилить способность" защищать территорию США.

Видео дня

Об этом официально сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл. Указанное решение также "способствует более надежной обороне западного полушария и углублению отношений с арктическими союзниками и партнерами", добавил он.

Министерство обороны пересматривает планы Объединенного командования (то есть, всех структур штаба, в том числе указанных Европейского и Северного командования) каждые два года "и при необходимости убедиться, что каждое боевое командование должным образом структурировано и имеет необходимые ресурсы для выполнения возложенных на него задач по защите интересов США во всем мире", сообщили в Пентагоне.

Отдельно отмечается, что Пентагон завершил рассмотрение плана Объединенного командования. В утвержденном Конгрессом плане только единственное изменение – вышеупомянутая передача контроля над Гренландией из зоны ответственности Европейского командования США Северному командованию.

На вопрос, были ли внесены другие изменения в план Объединенного командования, Шон Парнелл ответил, что "такая информация засекречена".

Переход Гренландии в состав Северного командования означает, что любой связанный с этим надзор Пентагона будет рассматриваться в том же аспекте, что и оборона страны США.

В настоящее время в Гренландии расположена единственная американская военная база. Это космическая база Питуффик. Ранее в Гренландии было больше американских баз. Также стоит отметить что руководство датской автономии недавно одобрило размещение у себя дополнительных военных объектов США.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Дональда Трампа не оставляет попыток реализации идеи присоединения Гренландии к США. Белый дом уже ведет анализ экономических последствий такого шага, включая расходы на содержание острова и возможные доходы от его природных ресурсов.

Трамп уже неоднократно заявлял о своем интересе к Гренландии. Американский президент уверен на все 100%, что США получат этот арктический остров. По его словам, существует "хорошая вероятность" осуществления этой идеи без применения военной силы, хотя "ничего нельзя исключать". При этом Гренландия нужна США ради международной безопасности.

В свою очередь премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также неоднократно заявлял, что Трамп, несмотря на его желание и заявления, не получит арктический остров. Жители Гренландии самостоятельно будут решать свое будущее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!