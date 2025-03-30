Трамп: США 100% получат Гренландию

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Гренландия окажется под контролем Соединенных Штатов. Американский президент подчеркнул, что у него уже были реальные переговоры об аннексии Гренландии.

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Более того, Трамп не исключает, что контроль над островом США получат военным путем. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Глава Белого дома заявил, что у него состоялись реальные переговоры об аннексии Гренландии, которая в настоящее время является полуавтономной датской территорией. При этом он добавил, что существует большая вероятность того, что "США смогут сделать это без военной силы".

"Мы получим Гренландию. Да, 100%. Существует большая вероятность того, что мы сможем сделать это без военной силы, но я ничего не исключаю", – заявил Трамп.

В то же время Трамп исключает, что приобретение Гренландии пошлет России и остальному миру определенный сигнал. По его словам, речь идет о международной безопасности.

"Я на самом деле об этом не думаю. Мне все равно. Гренландия – это совершенно отдельный вопрос, совсем другой. Это международный мир. Это международная безопасность и сила. У вас есть корабли, идущие из России, Китая и многих других мест за пределы Гренландии. И мы не позволим произойти вещам, которые нанесут вред миру или Соединенным Штатам", – добавил Трамп.

Напомним, большинство американцев выступают против аннексии либо покупки Гренландии Соединенными Штатами. Большинство жителей датского острова также не поддерживают идею присоединения к США.

Ранее Трамп заявил, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

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