'США не получат остров': премьер Гренландии резко ответил на посягательство Трампа

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, несмотря на его желания и заявления, не получит арктический остров. Жители Гренландии самостоятельно будут решать свое будущее.

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Такое заявление он опубликовал на своей странице Facebook в воскресенье, 30 марта. Нильсен подчеркнул, что Гренландия слушает, когда о ней говорят из-за границы, но не планирует подвергаться давлению.

Глава правительства отверг посягательство Трампа на остров и четко дал понять, что США не получат Гренландию.

"Президент Трамп говорит, что Соединенные Штаты "получат Гренландию". Позвольте мне выразиться четко: США не могут этого сделать. Мы не можем принадлежим кому-либо. Мы сами решаем наше будущее", – заявил Нильсен.

Премьер добавил, что гренландцы не будут определять свое будущее из-за страха или принуждения. А на упреки США должны реагировать миром, достоинством и единством.

"Исходя из этих ценностей, мы ясно дадим понять президенту Соединенных Штатов, что мы принадлежим сами себе. Вчера мы четко дали это понять. Сегодня у нас по-прежнему есть четкая позиция. И это не изменится в будущем", – добавил он.

30 марта в интервью NBC News. Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Гренландия окажется под контролем Соединенных Штатов. Американский президент отметил, что у него уже были реальные переговоры об аннексии Гренландии.

Ранее он отмечал, что аннексия датского острова нужна Вашингтону для международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Несколько дней назад с визитом в Гренландию прибыл вице-президент США Джей Ди Венс. Он выразил надежду, что остров решит стать независимым от Дании и обвинил Копенгаген в недостаточных инвестициях в безопасность острова.

На заявления Венса ответила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Она подчеркнула, что Дания является сильным союзником для всех членов НАТО и страна существенно увеличила расходы на оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство американцев выступают против аннексии или покупки Гренландии Соединенными Штатами. Большинство жителей датского острова также не поддерживают идею присоединения к США.

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