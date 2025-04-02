Белый дом изучает стоимость поглощения и удержания Гренландии Соединенными Штатами – WP

Администрация Дональда Трампа сделала очередную попытку реализации идеи присоединения Гренландии к США. Белый дом начал анализ экономических последствий такого шага, включая расходы на содержание острова и возможные доходы от его природных ресурсов.

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Хотя идея Трампа купить Гренландию ранее вызвала резкую критику Дании и мирового сообщества, американские чиновники продолжают оценивать финансовые перспективы этого решения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, отмечая, что анализ расходов на приобретение острова производят сотрудники Отдела международных дел Административно-бюджетного офиса для его директора Рассела Воута.

Среди главных вопросов – расходы на предоставление государственных услуг для 58 тысяч жителей острова, которые субсидирует Дания на сумму около 600 миллионов долларов ежегодно.

Сотрудники бюджетного офиса Белого дома пытались понять потенциальную стоимость содержания Гренландии в случае ее приобретения, включая стоимость предоставления государственных услуг ее гражданам, сообщили два источника. Они также пытаются оценить, какую прибыль казна США может получить от природных ресурсов Гренландии.

"Существует дискуссия о том, какими будут расходы и выгоды для Соединенных Штатов Америки, если мы приобретем Гренландию", — сказал чиновник. "Сколько нам обойдется сохранение Гренландии как территории США?"

Одним из вариантов, который рассматривает Вашингтон, является предложение Гренландии более выгодных условий, чем те, что обеспечивает Дания. Американские чиновники предполагают, что могут компенсировать правительству острова более высокие расходы на социальные нужды, что может стать основным аргументом в переговорах. Речь идет по 600 млн долларов ежегодно.

"Суть состоит в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания", – сказал один чиновник, знакомый с планами администрации президента США.

По словам осведомленного источника, анализ затрат базируется на том, "если гренландцы проголосуют и поддержат это", то есть присоединение к США.

Из потенциальных приобретений, которые Трамп предложил, включая Канаду и Панамский канал, "он считает Гренландию самым простым", сказал чиновник. Он добавил, что это имеет смысл с простой старой точки зрения национальной безопасности.

Чиновник Белого дома описал покупку Гренландии как "бонусную игру", которая должна состояться после прекращения войны между Россией и Украиной, обеспечения мира в Израиле и Газе и сдерживания Ирана – все это пункты повестки дня этого года.

Администрация Трампа пытается убедить американскую общественность, что расходы федерального правительства на Гренландию можно будет компенсировать за счет роялти и налогов от коммерческой деятельности на острове.

По словам источника, знакомого с внутренними переговорами в Белом доме, Вашингтон ищет способы сделать предложение о присоединении Гренландии более привлекательным для ее жителей. Однако экономическая выгода от природных ресурсов острова остается неопределенной. Добыча полезных ископаемых в этом регионе сложна и непредсказуема из-за сурового климата, а власти Гренландии уже отклоняли ряд проектов в этой сфере.

"Идея о том, что США смогут масштабно добывать еще не разведанные ресурсы, могут быть нерентабельными и находятся под льдом в стране, которая не хочет нас там видеть, просто не выдерживает критики", — заявил Алекс Жакес, бывший чиновник в администрации Байдена.

Он также считает, что эта инициатива скорее попытка реализовать колониальные амбиции Трампа, чем экономически обоснованным шагом.

Несмотря на это, Трамп продолжает настаивать на своей идее расширения территории США, в частности по Гренландии, Канаде и Панамскому каналу.

"Президент Трамп одержим Гренландией из-за ее стратегического значения для национальной безопасности", — заявил Стивен Беннон, работавший главным стратегом Белого дома во время первого срока Трампа. "Это сильнейшая военно-морская стратегия в истории, которая обеспечит защиту США на столетие вперед. Соглашение будет заключено".

Напомним, что Трамп уже неоднократно заявлял о своем интересе к Гренландии. Президент уверен на все 100%, что США получат этот арктический остров. По его словам, существует "хорошая вероятность" осуществления этой идеи без применения военной силы, хотя "ничего нельзя исключать". При этом Гренландия нужна США ради международной безопасности.

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Трамп, несмотря на его желания и заявления, не получит арктический остров. Жители Гренландии будут самостоятельно решать свое будущее.

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе состоится первая встреча на высоком уровне между Данией и США после спорных заявлений Дональда Трампа по Гренландии. Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен встретится с госсекретарем США Марко Рубио.

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