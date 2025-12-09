Таиланд вторгся в Камбоджу и захватил два населенных пункта: Рубио призвал страны вернуться к мирному соглашению Трампа

Армия Таиланда 8 декабря на танках и бронетранспортерах пересекла границу и вторглась в Камбоджу. Тайцы захватили два населенных пункта, среди которых камбоджийское село Прей Чан, которое имеет важное значение для контроля подходов к Пойпету – ключевого пограничного логистического узла.

Вторжение подтвердили в Минобороны Камбоджи. В Минобороны Таиланда заявили, что это ответ на якобы провокацию со стороны армии Камбоджи.

Тайские военные подняли государственный флаг Таиланда в деревне Прей Чан, чем зафиксировали переход населенного пункта под контроль Бангкока. Соответствующие кадры обнародовали в Х War Noir

По состоянию на 9 декабря вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются. Источники фиксируют перемещение артиллерии и механизированных подразделений обеих стран вдоль границы, что скорее всего является подготовкой к новым столкновениям.

У Трампа отреагировали на возобновление боевых действий между Таиландом и Камбоджей

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Таиланд и Камбоджа должны срочно прекратить боевые действия и вернуться к выполнению соглашения, которое было заключено между ними при посредничестве Соединенных Штатов. Об этом Рубио написал в соцсети X.

Рубио заявил, что США "обеспокоены боями и жертвами" вдоль границы Камбоджи и Таиланда. Он подчеркнул, что США требуют от обеих сторон прекратить бои и вернуться к выполнению мирного соглашения.

"Обе стороны должны немедленно прекратить военные действия, защитить гражданское население и вернуться к мерам по снижению напряженности, изложенных в Куала-Лумпурских соглашениях", – написал он.

Напомним, что в октябре 2025 года, при посредничестве Дональда Трампа стороны подписали декларацию, в которой обязались остановить все военные действия и установить добрососедские отношения.

Однако, похоже в Таиланде "забыли", что президент США Дональд Трамп "прекратил войну".

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что Камбоджа должна выполнить все требования Таиланда, и только тогда боевые действия будут прекращены. Об этом он сказал во время пресс-брифинга в Бангкоке.

Журналисты напомнили премьеру о мирном соглашении, которое он и лидер Камбоджи подписали в Малайзии вместе с президентом США Дональдом Трампом.

"Я уже этого не помню", – ответил им Чарнвиракул.

Новый этап эскалации между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля, когда на спорной приграничной территории произошли вооруженные столкновения. На следующий день Таиланд обвинил Камбоджу в нападениях на гражданское население, а Камбоджа – Таиланд в применении кассетных боеприпасов.

26 июля, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячаем. По словам Трампа, обе стороны выразили готовность прекратить огонь и начать переговоры о мире.

27 июля Камбоджа и Таиланд заявили о готовности договориться. На следующий день они провели переговоры в Малайзии и заключили соглашение о прекращении огня.

Однако, несмотря на соглашение,столкновения на границе между странами продолжились. На следующий день после подписания документа военные Таиланда заявили, что камбоджийские силы совершили вооруженные атаки на несколько приграничных районов, что стало "умышленным нарушением соглашения и попыткой подорвать доверие".

7 августа Таиланд и Камбоджа официально подписали новое соглашение о прекращении огня, которое предусматривало ряд конкретных шагов по деэскалации конфликта вдоль общей границы. Подписание состоялось в присутствии международных наблюдателей из Китая, США и Малайзии.

