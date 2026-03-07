В Соединенных Штатах продолжают утверждать, что предоставлением Россией разведывательных данных Ирану никак не влияет на ход военной операции на Ближнем Востоке. По словам министра обороны Пита Хегсета, президент Трамп "прекрасно осведомлен о том, кто с кем разговаривает".

При этом он подчеркнул, что США "решительно пресекают всё, что не должно происходить". Об этом Хегсет рассказал в интервью на телеканале CBS News.

США, Иран и Россия

Хегсет заявил, что США отслеживают всё и учитывают это при разработке боевых планов. На вопрос о том, могут ли американцы ожидать от переговоров с Россией прекращения ее участия в конфликте, Хегсет ответил, что у Трампа "уникальные отношения со многими мировыми лидерами, благодаря которым он может добиться того, чего другие президенты, и уж точно Джо Байден, никогда не смогли бы".

Также он добавил, что посредством прямых или косвенных переговоров, лично с ним или через его кабинет, сообщения, безусловно, могут быть донесены.

"Американский народ может быть уверен, что их главнокомандующий прекрасно осведомлен о том, кто с кем разговаривает. И всё, что не должно происходить, будь то публично или неофициально, пресекается, и пресекается решительно", – заявил министр обороны США.

Что предшествовало

Ранее несколько источников, включая высокопоставленного американского чиновника, сообщили, что Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию о позициях США на Ближнем Востоке во время продолжающихся совместных военных операций США и Израиля в Иране. Это было первое известное свидетельство того, что Россия оказывает помощь Ирану.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливит, отвечая на вопрос о предоставлении Россией разведывательной информации Ирану о американских активах, заявила, что не может комментировать "разведывательные отчеты, которые просачиваются в прессу".

"Честно говоря, все равно произошло это или нет, потому что президент Трамп и американские военные полностью уничтожают иранский террористический режим", – сказала она.

Напомним, в Белом доме прокомментировали сообщения медиа о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на объекты Соединенных Штатов Америки. Что касается того, обсуждал ли Трамп этот вопрос с российским диктатором Путиным, Ливитт заявила, что американский президент должен сам дать ответ на этот вопрос.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-агрессора России пытается обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Диктатор РФ Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

