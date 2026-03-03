Путин пытается воспользоваться ситуацией на Ближнем Востоке: в ISW объяснили, на что сделал ставку Кремль

Руководство страны-агрессора России пытается обернуть эскалацию на Ближнем Востоке в свою пользу. Диктатор РФ Владимир Путин хочет позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между сторонами конфликта.

После начала боевых действий главарь Кремля провел телефонные разговоры с несколькими лидерами государств Персидского залива. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Агрессор пытается притвориться миротворцем

После начала американо-израильской операции против Ирана руководство России внезапно вспомнило о международном праве и на фоне бомбардировок украинских городов цинично призывало к деэскалации на Ближнем Востоке.

Пытаясь притвориться миротворцем, Путин провел телефонные разговоры с несколькими лидерами государств Персидского залива, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда, короля Бахрейна Хамада бин Ису аль-Халифу, эмира Катара шейха Тамина бин Хамада аль-Тани и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бин Зайеда аль-Нахайяна.

В ходе этих переговоров российский военный преступник рассказывал о готовности России внести свой вклад в стабилизацию ситуации вокруг Ирана и государств Персидского залива, а также необходимость срочного урегулирования конфликта дипломатическими средствами.

Также Путин заявил, что Россия в прошлом многое сделала для содействия мирному разрешению ситуаций, касающихся иранской ядерной программы, и поиска взаимоприемлемых компромиссов. Аналитики отмечают, что главарь Кремля пытается найти баланс между поддержанием отношений с партнерами, включая Иран, и налаживанием контактов с государствами Персидского залива, а также позиционированием себя как посредника в ответ на военную эскалацию на Ближнем Востоке.

Ранее президент Украины прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что эти события показали, насколько это непросто – дать 100-процентную защиту от ракет и "шахедов". Ввиду этого, опыт, который имеет наша страна, во многом незаменим.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский выразил позицию Украины относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

