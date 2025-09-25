Трамп может посетить Японию в конце октября: названы ключевые темы переговоров

Президент США Дональд Трамп посетит Японию в конце октября перед экономическим форумом в Южной Корее. Это станет его первым визитом в страну после возвращения на пост президента.

О планах визита, ссылаясь на правительственные источники, сообщает Japan Wire. Информацию подтверждает также письмо японского чиновника Рёсея Акадзавы с приглашением от премьер-министра.

Ожидается, что Трамп встретится с преемником премьер-министра Шиґеру Ишибой, а также обсудит японские инвестиции в США и подтвердит стратегическое партнерство в сфере безопасности. Визит состоится перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который начнется 31 октября в Южной Корее.

Ишиба и Трамп уже имели короткую встречу на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где подтвердили важность союзных отношений. Ранее Трамп дважды посещал Японию во время своего предыдущего президентского срока — в мае 2019 года и на саммит G20 в Осаке в июне 2020 года.

Главный секретарь Кабинета министров Японии отметил, что японо-американский альянс будет оставаться ключевым элементом внешней политики и политики безопасности страны, несмотря на смену правительства. По состоянию на утро 25 сентября, официальное подтверждение даты визита еще ожидается.

Ранее Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским. Во вторник, 23 сентября, они провели встречу в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Сразу после встречи лидеры провели неанонсированную ранее пресс-конференцию. По словам Трампа, сегодня у обеих сторон "был очень продуктивный день". Представляя украинского лидера, американский президент назвал Владимира Зеленского "храбрым человеком, ведущим адский бой".

